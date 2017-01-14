«За угощение готов на все»: в Екатеринбурге енот Зорро раздевается за бананы

Необычное видео появилось в Интернете.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017
В одном из екатеринбургских контактных зоопарков енот по прозвищу Зорро танцует стриптиз за угощение. Видео необычного танца опубликовало Life.ru в воскресенье, 15 января.
Енот Зорро является питомцем контактного зоопарка «Все как узверей» в Екатеринбурге. По словам представителей зоопарка, для того, чтобы получить побольше угощений, чем его соседи, он придумал необычный танец.
– Он безумно обожает бананы и печенюшки. Чтобы отведать заветное угощение, он готов абсолютно на все, – говорят в зоопарке.
Зорро при виде ломтика угощения начинает подтанцовывать, а затем снимает свой наряд.
Видео: Life.ru
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