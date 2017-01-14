Наверх
«За угощение готов на все»: в Екатеринбурге енот Зорро раздевается за бананы
14:36, сегодня
«А как еще успокоить!» В Екатеринбурге к истории с мамой, свесившей с балкона дочь, подключились следователи из СКР
13:49, сегодня
«Удаляюсь на неопределенный срок»: один из авторов транспортной схемы Екатеринбурга закрывает страницу в соцсетях
13:08, сегодня1
Ссоры с соседом и алкоголь довели екатеринбуржца до лжетерроризма
12:31, сегодня
В Екатеринбурге ФСБ задержала основателя клуба «Храбр», воспитанники которого участвовали в разборке на Депутатской
12:06, сегодня
«Ты теперь настоящая легенда!»: екатеринбуржец Сергей Карякин стал обладателем «Золотого бедуина» в ралли «Дакар»
10:54, сегодня
Екатеринбуржцы за границей: «Комната в японском отеле может быть размером с кровать»
10:00, сегодня
Нападение на свердловский химзавод по производству взрывчатки не связано с терроризмом
18:13, 14.01.2017
Ученые: кровяное давление матери влияет на пол будущего ребенка
17:32, 14.01.20172
В Екатеринбурге мать свесила ребенка с балкона пятого этажа, чтобы успокоить его
16:55, 14.01.20175
Молодой водитель задавил пешехода в Нижнем Тагиле
16:26, 14.01.2017
Старый Новый год в Екатеринбурге: как горожане встретили праздник
15:57, 14.01.2017
Родные тагильчанки Дарьи Зембицкой и подозреваемого в ее убийстве экс-мужа начали бороться за их детей
14:17, 14.01.20173
Нападение на свердловский химзавод: что производило предприятие и чем могло привлечь налетчиков
13:42, 14.01.2017
Заводные BOGACHI, элегантные барабанщики и лиричный «Калинов мост»: ради чего стоило сходить на «Старый новый рок 2017»
13:03, 14.01.2017
В Свердловской области крупную торговую сеть поймали на продаже спиртосодержащей жидкости
12:30, 14.01.20172
Россельхознадзор: в России подделывают четверть продуктов
12:13, 14.01.20173
Вооруженные люди напали на свердловский завод по производству взрывчатки
10:40, 14.01.20172
В столице Урала пройдут большие военные сборы
21:08, 13.01.2017
Уральцу грозит срок за то, что он вовлек подростка в преступную деятельность
20:29, 13.01.20171
В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в убийстве Дарьи Зембицкой
19:56, 13.01.2017
К чему приводит ревность: в Полевском муж зарезал мать двоих детей
19:44, 13.01.20173
В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега перекрыли шесть улиц
19:34, 13.01.20171
«Хоть сама не верю я в эти суеверия!» Тест от «Нашей Газеты» – насколько вы суеверный человек?
19:30, 13.01.20171
Полицейские Верхней Салды задержали квартирного вора
19:09, 13.01.2017
Минздрав предупредил свердловчан о грядущей эпидемии гонконгского гриппа
19:05, 13.01.2017
Из Екатеринбурга уйдет 700 автобусов: чиновники рассказали, на чем будут ездить пассажиры
18:48, 13.01.2017
Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей
18:25, 13.01.20172
И ни девушки, ни авто: в Каменске-Уральском судебный пристав после флирта забрала арестованную машину
18:00, 13.01.20172
В Екатеринбурге третьеклассника нашли повешенным
17:50, 13.01.20171
Пайщики «Бухты Квинс» рассказали на телеканале «Россия-1», как их обманул бард Новиков
17:30, 13.01.2017
В «Город.PRO» рассказали, когда маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге станут понятными
17:26, 13.01.20173
«Дети дышали этим запахом»: екатеринбуржец о разлагающемся трупе в общежитии на Комвузовской
16:44, 13.01.2017
Невыносимо прекрасно: рецензия на фильм «Ла-Ла-Лэнд»
15:40, 13.01.2017
Насколько цена поездки в Екатеринбурге ниже, чем в Европе, и выше, чем на Дальнем Востоке
15:20, 13.01.20173
Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы
14:36, 13.01.2017
Эксперты установили причину смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой
14:28, 13.01.2017
Призовой фонд – два миллиона рублей: в Екатеринбурге пройдет «Лыжня России – 2017»
14:00, 13.01.2017
Депутат Екатеринбургской гордумы оспорит в суде повышение стоимости проезда
13:55, 13.01.20174
На свердловской трассе спасли четырех замерзающих мужчин
13:35, 13.01.2017
На ЕКАД автобус с пассажирами протаранил легковушку, водитель серьезно пострадал
13:35, 13.01.2017
Полицейских пришлось откачивать: разлагающийся труп мужчины отравлял жильцов общежития в Екатеринбурге
13:31, 13.01.20171
Публичные сожжения, пытки и замурованные крестьяне: 5 мест в Екатеринбурге с жуткой историей
13:09, 13.01.2017
Родные назвали день прощания с трагически погибшей тагильчанкой Дарьей Зембицкой
11:50, 13.01.2017
Доктора Лизу опознали среди погибших в авиакатастрофе Ту-154
11:26, 13.01.2017
Общественный транспорт в Екатеринбурге подорожает с 1 февраля
11:10, 13.01.20172
После запрета на проезд по Окружной дорожные рабочие всю ночь чистили улицу от снега
11:00, 13.01.2017
«Вечно молодой» и «Убили негра» с оркестром: в Ельцин Центре прошла закрытая вечеринка «Старого нового рока – 2017»
10:06, 13.01.2017
Глобальное потепление: Екатеринбург ждут выходные без морозов и снега
09:16, 13.01.2017
Выходные в Екатеринбурге с 14 по 15 января: велосипедная гонка, «Черный квадрат» по-новому и библиотека «Об этом»
09:00, 13.01.2017
Дело о пятнице 13-м: почему она считается несчастливым днем
08:45, 13.01.20172

«За угощение готов на все»: в Екатеринбурге енот Зорро раздевается за бананы

«За угощение готов на все»: в Екатеринбурге енот Зорро раздевается за бананы
0+
Фото: скриншот видеозаписи
Необычное видео появилось в Интернете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

В одном из екатеринбургских контактных зоопарков енот по прозвищу Зорро танцует стриптиз за угощение. Видео необычного танца опубликовало Life.ru в воскресенье, 15 января.

Енот Зорро является питомцем контактного зоопарка «Все как узверей» в Екатеринбурге. По словам представителей зоопарка, для того, чтобы получить побольше угощений, чем его соседи, он придумал необычный танец.

– Он безумно обожает бананы и печенюшки. Чтобы отведать заветное угощение, он готов абсолютно на все, – говорят в зоопарке.

Зорро при виде ломтика угощения начинает подтанцовывать, а затем снимает свой наряд.

Видео: Life.ru

Дмитрий Шевалдин, 15.01.2017, 14:36
Тэги: СМИ, Видео, Развлечения
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Экономия Обрушение крыши на Калинина Ошибки врачей Эксклюзив Доска позора Экономика Школа Новости дня Война ритуальных агентств ЖКХ Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Убийство в Рахмангулово Криминал Путин Опрос Женщины Самолет Минобороны упал в Якутии Личное Искусство Хоккей Хэллоуин-2015 Здоровье Приговор Лошагину Новости ЧМ-2018 Кто заработал Скандал с Новиковым Снос монастыря на Качканаре ДТП Взрыв Музыка Дело Пьянкова Медицина Мультимедиа Погода В Екатеринбурге -40 градусов Грипп в Екатеринбурге Происшествия Суд Сибирская язва Репортаж Военный репортаж Новый год Самолет Приостановка полетов в Египет Культура Пожар Интернет Дети Розыск Авто Расстрел Мотоциклы Дом-2 Еда Катастрофа Корь Волейбол Новости России Пусть говорят СМИ Бэби-боксы Расстрел на Депутатской МЧС Ловец покемонов Расписание Производство Дорожные воины Позитив Горячее Взятки Отношения Развлечения Необычное Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Лайфхак Скандалы Фото Общественный транспорт Афиша Парковки Скорая помощь Грипп Религия Рецензия Красота Недвижимость ВУЗ Конкурсы Знаменитости Выставки Крушение самолета под Ростовом Смерть Интервью Баскетбол Ту 154 Шоу-бизнес Туризм Ельцин-центр Политика Футбол Студенты Биатлон Деньги Тест ЗАГС Жизнь в городе Отключение света Уралмаш, Эльмаш Статистика История Екатеринбурга Гололед ИГИЛ Храм святой Екатерины Психология ГИБДД Горящие авто Мировые новости Высокие технологии Отдых Рейтинг Животные Образование Видео Секс Мода В Египте разбился самолет с российскими туристами Растения Строительство Мужчины История успеха Транспорт Бизнес Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мистика Семья Дороги Голодовка в колонии Слухи Коллекторы Спорт Кризис и санкции

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru