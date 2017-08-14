Для мобильных вышла игра «Перевал Дятлова — за северным ветром» по мотивам трагедии 1959 года

Все герои квеста также должны погибнуть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Для мобильных телефонов вышла игра по мотивам трагедии на перевале Дятлова , где в 1959 году погибла группа студентов из турклуба УПИ. Квест "Перевал Дятлова — за северным ветром" можно бесплатно скачать в App Store или Play market, сообщает znak.com.

Действие игры, которую придумла московский разработчик, происходит в наше время. По сценарию, главный герой — студент Павел Шилов, он по мессенджеру связывается с игроком и предлагает ему принять участие в расследовании причин гибели группы Дятлова. Вместе с командой студентов они отправляются на место, по пути решая различные головоломки. На пути Шилова встречаются странные персонажи и загадочные артефакты, а также нападения на них.

Игроки-студенты разбивают лагерь в 100 метрах от места, где стояли палатки группы дятловцев. Дальше с ними происходят странные и необъяснимые вещи, которые и приводят к разгадке страшной тайны, а заодно и к гибели участников.

Создатель игры – разработчик из Московской области Владимир Головнев – называет ее триллером.

– На создание "Перевала" от задумки до выпуска первого релиза ушло чуть больше года. Меня всегда интересовали такие таинственные и неисследованные вещи. Гибель группы Дятлова — одна из них. В игре я озвучил фантастическую версию их гибели, — рассказал он.