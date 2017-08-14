Тест «Сможете ли вы работать экскурсоводом по Екатеринбургу?»

Проверьте, готовы ли вы к Дню города.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017
Город готовится к своему дню рождения, на празднование которого приглашены все его жители. Шоу, концерты, фестивали пройдут в субботу, 19 августа. "Наша Газета" решила проверить, не заблудитесь ли вы во время гуляний, хорошо ли вы ориентируесь в городе, знаете ли ключевые точки его истории. Сможете ли рассказать гостям города пару интересных историй?
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