Тест «Сможете ли вы работать экскурсоводом по Екатеринбургу?»

Проверьте, готовы ли вы к Дню города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Город готовится к своему дню рождения, на празднование которого приглашены все его жители. Шоу, концерты, фестивали пройдут в субботу, 19 августа. "Наша Газета" решила проверить, не заблудитесь ли вы во время гуляний, хорошо ли вы ориентируесь в городе, знаете ли ключевые точки его истории. Сможете ли рассказать гостям города пару интересных историй?

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7 картинок, узнать которые может только житель Екатеринбурга.

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