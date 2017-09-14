Ох, уж эти детки: рецензия на фильм «Напарник»

Российская комедия, за которую не стыдно, но и развиваться есть куда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Наверное, многие молодые родители мечтают о ребенке, который бы не ходил "по-большому", ел все, что ему дают, и начал бы говорить, как только родился. Но, конечно, вряд ли кто-нибудь захочет, чтобы их малыш начал говорить голосом Сергея Гармаша и утверждать, что он – полицейский под прикрытием. Увы, фильм "Напарник" как раз про второй случай.

По сюжету фильма, чтобы влиться в банду, герой Гармаша выдает себя за "криминального авторитета". Но в самый неподходящий момент за то, что он просто сказал беременной Кате (Лиза Арзамасова) пару "ласковых", его проклинает гадалка. Согласен, весомый аргумент для проклятия. И теперь майор Хромов вынужден целый год обитать в теле ребенка, которого родила Катя. А раз задание во взрослом обличье еще не выполнено, ему приходится взять в напарники своего "отца" – неудачника из экологической полиции (это те, которые составляют протоколы на потоптавшихся на газоне).

Как же избавиться от проклятия? Разгадать загадку в стиле: "Когда последний луч упадет на гору и дрозд прощебечет три раза, ты должен поймать лисицу за хвост и выбросить ее в море". Вот серьезно, не больше и не меньше.

На самом деле, режиссеру первых "Елок" Александру Андрющенко удалось сделать пусть и не идеальный, но все же смешной фильм. Проблема здесь в другом – с жанром создатели, видимо, так до конца и не определились. Да, по большей части это криминальная комедия с мафиози, наркотиками и пушками а-ля 90-е. Но тогда зачем здесь элемент сказки в виде проклятия? Окей, пускай превращение в ребенка останется. Но тогда уж поиграйте с ситуацией, пошутите на тему того, что дети любят или ненавидят – ходить на горшок, например, либо есть манную кашу. А еще лучше – расскажите об отношениях отца и сына, как они друг друга воспитывают, как становятся семьей. Мало хронометража? Так растяните! Ведь сейчас даже мультики и то больше двух часов делают. Не вырезайте ключевые сцены и добавьте шуток. В том виде, в котором зрителю подали этот продукт, он выглядит явно недоделанным. А если таким фильм и задумывался, то куда ушла большая часть денег? Хотя, это, в принципе, понятно. В России живем…

К слову, об основной фишке картины. Это первый российский фильм, в котором мимику и эмоции взрослого человека перенесли на ребенка. И, признаю, получилось очень круто. Хотя после просмотра трейлера казалось, что выйдет что-то вроде "Сына маски".

А вот с реальными актерами какая-то беда. Из главного героя, сыгранного Андреем Назимовым, сделали карикатурного идиота, который нет-нет да перейдет черту – и будет жить за высоким забором с остальными сумасшедшими. Галина Сергеевна… ой, извините, Лиза Арзамасова здесь особо не выделяется – разве что своими "формами". (Где же та умная девочка в очках из "Папиных дочек"?). Антагонисты фильма – это вообще смех. Мало того, что виднеется явный намек на супергеройский фильм Marvel, так и мотивация главного злодея похожа на плач ребенка, которому не дали конфетку. Господа создатели, знаете такое слово, как "реализм"? Воспользуйтесь им, и у вас, я уверен, выйдут хорошие фильмы.

Единственное, чего хотелось бы больше – это Гармаша во взрослом обличье. Его харизма и актерская игра вытаскивают кино из пучины неинтересных образов. Возможно, только его вы и запомните, выходя из зала.

Так что ленту можно окрестить "кино на один раз". Вы посмеетесь, посмотрите на компьютерного "годовасика", удивитесь сюжетному повороту и забудете про этот фильм. Стоит ли оно того? Вам решать.

5 баллов из 10.

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