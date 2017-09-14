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Возьми мое сердце: НАША рецензия на философскую притчу Даррена Аронофски «мама!»

Возьми мое сердце: НАША рецензия на философскую притчу Даррена Аронофски "мама!"
16+
Фото: из открытых источников
У режиссера получилась картина на любителя, ничем не уступающая "Черному лебедю" или "Реквиему по мечте".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Восстановление дома и семьи, кризис творчества, страхи женщины, обожествление поэта, секта фанатиков – режиссер Даррен Аронофски сплел целый клубок понятий, метаморфоз и серьезных тем в своем двухчасовом фильме.
 
 
Кино "мама!", название именно с маленькой буквы, как просил автор, стало главным венецианским скандалом этого года, но при этом и самой ожидаемой конкурсной картиной. О проекте заговорили заранее из-за таинственной ауры вокруг него, ведь были названы только исполнители главных ролей – оскароносная звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс и известный испанец Хавьер Бардем. Двух второстепенных героев сыграли такие шикарные актеры, как Эд Харрис и Мишель Пфайффер. 
 
По описанию, сюжет довольно обычен: семейная пара живет в пустом доме посреди леса, все у них хорошо, но как-то вечером в дверь стучится незнакомец... Однако для Аронофски, автора "Черного лебедя", "Фонтана" и "Реквиема по мечте", сделать что-то стандартное было бы слишком просто.
 
Как мы узнаем с первых минут, Он – поэт без вдохновения, писатель-затворник. Она – хранительница очага, воссоздала его дом из пепла, безумно любит мужа.
 
 
Несмотря на то, что герой Бардема является одним из ключевых, буквально с первых кадров зритель понимает, что главной нитью, связующей все, стала героиня Лоуренс. Режиссер постоянно "любит" ее глазами: вот Дженнифер просыпается и в одной ночнушке бежит на улицу, вот ее глаза на весь экран заглядывают в "душу дома", вот ее терзают фанатики, а из порванной рубашки видна голая грудь.
 
Примерно половину фильма зал смотрел с интересом, пока было не особо ясно, в чем подвох, что же должно произойти. Из-за звенящей тишины или пугающей музыки сидишь и ждешь, что сейчас случится что-то страшное, при этом понимаешь, что ты не на типичном ужастике и отрубленных голов тут не будет. Режиссер не забыл и про основные принципы хоррора: кровоточащий временами дом, который пульсирует и прячет что-то в недрах, вторжение толпы непрошеных гостей, которые сначала милы, а потом превращаются в колонизаторов и все время с усмешкой спрашивают: "А вы уверены, что это ваш дом?"
 
 
В те моменты, когда душа главной героини разрывается от боли, дом чутко реагирует на это: растет кровавое пятно, расползается пепел, а сердце каменеет. Когда по стенам разбрызгивается кровь, кажется, что в кинозале появляется ее острый запах, а на языке железный привкус.
 
Зрителям надо подготовиться, что 2 часа экранного времени будет по-настоящему сложно. Сначала затягивает, потом скучно, местами страшно, жутко, в конце совершенно непонятно. Но когда выходишь из кинотеатра, то наступает осознание всей глубины фильма, его нетривиальности и погружения через яркие образы, аллегории и метаморфозы в серьезные темы.
 
 
Через мистику в фильме описана философия бытия, взаимоотношения поэта и его музы (ведь в итоге "мама" и есть та, которая рожает и гениальное произведение, и сына), гения и славы, художника и суровых будней. 
Фильм "мама!" получился об отношениях в целом и зависимости мужчины и женщины, об эгоизме и жертвенности, о творческом процессе и фанатских сектах, о всевозможных женских страхах и мужском нарциссизме. 
 
Есть тут и обожествление гения, и религиозные мотивы с дарами богоматери и жертвоприношением. Героиня Лоуренс, даже судя по постеру к кино, олицетворяет некое самопожертвование в раю.
 
"Ты была моим домом. Но мне всегда и всего мало", – говорит герой Бардема своей музе.
 
"Ты даешь, и даешь, и даешь. Но никогда недостаточно, им всегда всего мало", – вторит ему героиня Мишель Пфайффер о роли матери для своих детей.
 
 
Выходит, "мама!" – это и муза, и жена, и мама для сына, и, в некой степени, мама для главного героя, а ее любовь – это источник его жизни, его гениальности, его творчества, смысла существования.
 
Кто-то скажет, что фильм – ерунда, и выберет оценку 3 из 10, кто-то, боготворя режиссера, отметит это как "жемчужину" его творчества, а другой зритель поставит 8-ку, оценив и выбор актеров, и глубокое погружение в темы, и самоироничность творца, и зрелищность.
 
 
Благодарим за просмотр кинотеатр "Континент Синема".
 
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Марина Подкорытова, 15.09.2017, 19:35
Тэги: Афиша, Рецензия, Фото
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