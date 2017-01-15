«Здоровья вам и легких родов»: поклонники звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой поздравили ее с беременностью

Актриса оставила загадочное сообщение в своем Инстаграме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Екатеринбурженка Юлия Михалкова, актриса шоу «Уральские пельмени», вновь стала темой обсуждений своими поклонниками после последнего поста в социальной сети Инстаграм, опубликованного два дня назад, 14 января.

Поздравление с Новым годом

В своем посте Юлия Михалкова сфотографирована в интересном положении, положив одну руку на живот.

– Дорогие друзья! Сегодня еще одна волшебная ночь, дополнительная и только наша. Такой в мире ни у кого больше нет. Старый Новый год – еще одна возможность загадать самое заветное желание. Я свое загадала, уверена, что следующий год будет для меня необыкновенным и подарит много нового. И всем вам я этого желаю! Верьте в чудеса, мечтайте – все сбудется! – написала актриса под фото.

Фото опубликовано Юлия Михалкова (@mihalkova) Янв 13 2017 в 10:32 PST

Споры вокруг беременности

Послание актрисы и ее фото только озадачили поклонников ее творчества. При этом большинство из них почему-то решили, что Юлия Михалкова находится в положении, отчего в комментариях к ее посту начались многочисленные споры:

– Здоровья Вам и легких родов! Поздравляю!!!

– Только сейчас смотрели пельменей, мужу говорю, Юля беременна. Ура!

– Она просто руку на живот положила. Я понимаю, это не мое дело, но от кого она беременна?

– Юля, да Вы беременны?

– Юля, какой месяц?

Однако другая сторона в споре попыталась объяснить убежденным в беременности Михалковой, что этот пост абсолютно ничего не значит:

– И где тут видно, что она беременна? Есть всему объяснение! 1. Руку просто положила, с кем не бывает?! 2. #вожиданиичуда, это значит, что она ждет чуда от Нового года!

– Если верить самим Пельменям, Юля уже третий год беременна.