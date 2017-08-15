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Каменные истории: жителей Екатеринбурга пригласили погулять вместе с Великим Полозом по пещерам Чусовой

Каменные истории: жителей Екатеринбурга пригласили погулять вместе с Великим Полозом по пещерам Чусовой
16+
Фото: представлена Музеем "Литературная жизнь Урала XX века"
Организаторы выставки обещают полное погружение в цифровое пространство.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

С четверга, 17 августа, в Объединенном музее писателей Урала начинает работу виртуальный проект "Каменные истории". "Наша Газета" узнала, как удалось совместить камни и виртуальные технологии, действительно ли камни "оживут"? Одним словом, что увидят зрители, которые придут в музей?

каменные истории

Как сказала НАШЕЙ Юлия Подлубнова, заведующая музеем "Литературная жизнь Урала XX века", это не обычная выставка. 

– Правильнее назвать "виртуальная программа" или даже детективно-литературная история об отношениях человека и камня. Погружение в мифологию горнозаводской цивилизации. Представьте: вы заходите в Музей и сразу попадаете в современное цифровое пространство: вокруг вас, на стенах, на полу, – ожившие картинки. У вас создается полное ощущение присутствия в этом пространстве. Вот ползет Великий Полоз – гигантский змей и хозяин земных недр, нужно следовать за ним. 

каменные истори

- Зритель переносится на Чусовую, в пещеры, ходит по залам и слушает истории, - продолжает Юлия. 

каменные истории

– Когда говорят об уральских камнях, то на ум сразу приходит Бажов, его сказкиНо мы посмотрели шире: поэты и литераторы Урала много рассказывали камнях. Это и Мамин-Сибиряк, и наши современники – Алексей Иванов, Ольга Славникова. А значит, подумали мы, можно смонтировать настоящую программу видеоклипов, записать стихи и отрывки из произведений, чтобы зритель действительно погрузился в удивительный мир каменных историй. 

каменные истории

Визуальный ряд предоставил Владимир Пелепенко (на фото) из Музея камня, и Музей из Березовского.

пелепенко

– Это программа, которая, уверены, создаст определенную медитативную атмосферу, настроение у зрителя. Должно получиться интересно, ведь это прикосновение к тайне, одной из загадок Урала, – резюмирует Юлия Подлубнова.

каменные истории

Как пояснила главный хранитель музея Екатерина Леденцова, экспонаты можно будет потрогать руками и ощутить силу уральского камня.

- Камни без витрины, будут лежать в открытом доступе. Они крупные, так что никто их унести не сможет, - пояснила хранитель. 

В Музее отмечают, что это своеобразный подарок от Объединенного музея писателей Урала ко Дню города.

  • Горожане могут увидеть программу ежедневно по предварительной записи по тел. 371-05-91.
  • Билет: детский и льготный 200 рублей, взрослый - 300 рублей.
  • Длительность программы 30-40 минут.
  • Проект рассчитан на возраст от 12+.
  • Открытие выставки 17 августа. Адрес Музея: ул. Пролетарская, 10. 
Галина Исакова, 16.08.2017, 19:30
Тэги: Необычное, Фото, Отдых
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