Каменные истории: жителей Екатеринбурга пригласили погулять вместе с Великим Полозом по пещерам Чусовой

Организаторы выставки обещают полное погружение в цифровое пространство.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

С четверга, 17 августа, в Объединенном музее писателей Урала начинает работу виртуальный проект "Каменные истории". "Наша Газета" узнала, как удалось совместить камни и виртуальные технологии, действительно ли камни "оживут"? Одним словом, что увидят зрители, которые придут в музей?

Как сказала НАШЕЙ Юлия Подлубнова, заведующая музеем "Литературная жизнь Урала XX века", это не обычная выставка.

– Правильнее назвать "виртуальная программа" или даже детективно-литературная история об отношениях человека и камня. Погружение в мифологию горнозаводской цивилизации. Представьте: вы заходите в Музей и сразу попадаете в современное цифровое пространство: вокруг вас, на стенах, на полу, – ожившие картинки. У вас создается полное ощущение присутствия в этом пространстве. Вот ползет Великий Полоз – гигантский змей и хозяин земных недр, нужно следовать за ним.

- Зритель переносится на Чусовую, в пещеры, ходит по залам и слушает истории, - продолжает Юлия.

– Когда говорят об уральских камнях, то на ум сразу приходит Бажов, его сказкиНо мы посмотрели шире: поэты и литераторы Урала много рассказывали камнях. Это и Мамин-Сибиряк, и наши современники – Алексей Иванов, Ольга Славникова. А значит, подумали мы, можно смонтировать настоящую программу видеоклипов, записать стихи и отрывки из произведений, чтобы зритель действительно погрузился в удивительный мир каменных историй.

Визуальный ряд предоставил Владимир Пелепенко (на фото) из Музея камня, и Музей из Березовского.

– Это программа, которая, уверены, создаст определенную медитативную атмосферу, настроение у зрителя. Должно получиться интересно, ведь это прикосновение к тайне, одной из загадок Урала, – резюмирует Юлия Подлубнова.

Как пояснила главный хранитель музея Екатерина Леденцова, экспонаты можно будет потрогать руками и ощутить силу уральского камня.

- Камни без витрины, будут лежать в открытом доступе. Они крупные, так что никто их унести не сможет, - пояснила хранитель.

В Музее отмечают, что это своеобразный подарок от Объединенного музея писателей Урала ко Дню города.