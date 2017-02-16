«Рептилоиды атакуют»: Рецензия на фильм «Великая стена»

Фильм явно снимали для кого-то другого.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

Представьте ситуацию: приходите вы в ресторан, к вам подходит официант и вместо меню говорит, что осталось вкусное блюдо, которое готовили для вон того приличного господина, но он его один не осилил. Не желаете ли присоединиться?

Вот примерно так ощущает себя зритель на картине «Великая стена»: все зрелищно и красиво, но есть стойкое подозрение, что снимали это для кого-то другого. Все-таки, баснословные прибыли, которые начал приносить китайский кинорынок в последние годы, заставляют голливудских продюсеров держать нос по ветру. И мы оказываемся чужими на этом празднике жизни.

Ну, в сторону лирику. Обратимся к экрану. Где-то по степям Забайкалья скачет банда европейских охотников за удачей. У ребят простая и понятная цель – раздобыть в Китае легендарный черный порох, который сделает их сказочно богатыми. Но во время очередной ночевки на них нападает какая-то безобразная тварь, которая уничтожает большую часть отряда. Двоим – Вильяму (Мэтт Деймон) и Товару (Педро Паскаль) – чудом удалось спастись. И через пару дней они выходят к Великой Китайской стене!

Тут нам объясняют, зачем же все-таки была построена эта Стена. Оказывается, уже много лет на Китай пытаются напасть полчища врагов. Что характерно, это никакие не монголо-татары, а, в лучшем случае, какие-то их дальние предки – инопланетные рептилоиды.

Стену охраняет армия китайских эльфов во главе с передвижным оркестром барабанщиков. Конечно, это не эльфы, а простые китайцы, которые много внимания уделяют строевой подготовке и художественной гимнастике. Путники-фаранги им сразу не понравились, но казнить их сразу не стали. А там и твари подоспели – совсем не до фарангов. Такая вот смесь «Властелина Колец» и «Игры престолов».

Сюжет прост как китайские палочки, психологизма в нем – на маленькую тележку, а интриги – и того меньше. Режиссер Джан Имоу известен такими фентези-сагами, как «Дом летающих кинжалов» и «Герой». Если вы видели хотя бы один из них, считайте, что видели и «Великую стену». Имоу очень много внимания уделяет красоте кадра и в этом смысле «Стена» очень созерцательное кино: здесь масса сцен, которые не имею иной цели, кроме как восхищать и завораживать.

В связи с последним, на спецэффектах не экономили: все очень масштабно и грандиозно. Если набегают монстры, то такими толпами, что дух захватывает; гарнизон Стены нарисовали такой плотности, что не понятно, как они там умещаются и так далее. Однако при близком рассмотрении компьютерная графика буквально лезет в глаза. Не понятно, то ли это художественный фильм, то ли анимационный.

Про актерскую игру сказать особенно нечего. Откровенной халтуры не замечено, но сценарий, к сожалению таков, что раскрыться никому не дает. Актеры просто выполняют в нем определенную функцию, и даже зачатки любовной линии резко пресекаются долгом перед страной. В общем, тут тоже типичный Китай.

Мэтт Дэймон если и чувствует себя неловко во вверенной роли, то быстро «включает Борна», и дальше – как по маслу. Остальные китайские актеры снимаются, словно по приказу Компартии Китая, глубоко – буквально в каждом кадре – осознавая возложенную на них высокую миссию.

На саундтреке тоже не экономили – позвали сразу Рамина Джавади. Дороже был бы, разве что, Ханц Циммер.

«Великая стена» – самый дорогой фильм из снятых в Китае, и это видно. Но, к сожалению, ему это мало помогло. По факту получилась красиво снятая сказка от именитого китайского режиссера. Пафосно, зрелищно и, положа руку на сердце, очень скучно. Стоит того, чтобы скоротать вечер, но не более.

5 баллов из 10.

Благодарим за просмотр кинотеатр "Пассаж Синема"