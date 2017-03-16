«Пьянка, деньги, два стола»: рецензия на фильм «Везучий случай»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

У Жоры Крыжовникова есть одна слабость – он любит снимать фильмы про пьяных идиотов. Причем в пьяных идиотов он превращает кого угодно: хоть неплохого, в общем, актера Александра Паля, хоть Дмитрия Нагиева. В «Везучем случае» рука мастера добралась до героев шоу «Уральские пельмени».

Действие «Везучего случая» разворачивается в Екатеринбурге, роль которого исполняет какой-то район Москвы. Несколько великовозрастных детин трудятся в заштатном магазине бытовой техники. Жизнь у всех пятерых тяжела и беспросветна: денег нет, жены пилят, ну и прочие радости. Работу мужики успешно совмещают с алкоголизмом. Больше всех в этом деле преуспевает герой Брекоткина, который умудряется пропить даже деньги, которые ему выдал коллектив на покупку стола в подсобку. А герой Рожкова увлекается игрой в драмкружке, куда спускает все деньги, оставшиеся после выплаты взноса по ипотеке. В общем, нет сомнений, что перед нами образцовые члены общества.

После очередного запоя один из мужиков, похмеляясь пивом, покупает несколько лотерейных билетов. И, о чудо, один из билетов оказывается выигрышным. Ребята срывают джекпот размером в 43 миллиона рублей. После уплаты налогов остается примерно тридцать семь с половиной – но это все равно много. Друзья испытывают стресс и решают немедленно выпить, а потом в пьяном угаре они приходят к выводу, что старые и опостылевшие жены им больше не нужны и все деньги они заберут себе, купят гостиницу в Сочи и заживут в свое удовольствие. Вот такие настоящие мужчины. И да, вы не ослышались, гостиничный бизнес они считают тихой гаванью.

Сбежав от жен, они забирают выигрыш наличкой – хотя им сразу предложили не рисковать и получить все на банковский счет – и, испытав огромный стресс, немедленно отправляются бухать. С мешком денег. Собственно, происходящее дальше не сложно предугадать.

Сценарий к фильму тоже писал Жора Крыжовников, поэтому все сюжетные ходы просчитываются в первые пять минут фильма. Мотивация героев строится исключительно на степени алкогольного опьянения. На трезвую голову они только грустят и тупят, а какое-то движение начинается только после 50 грамм. По этой же причине все происходящее на экране вызывает тягостное недоумение. Забрать деньги, отложенные бабушкой на похороны? Без проблем. Взвалить на товарища кабальный кредит – ничего сложного. Угнать и разбить машину – прямо сейчас. Разгромить кафе и чуть не покалечить официанток – смешно ведь!

Все полтора часа нам показывают пьяных, кривляющихся, безответственных, беспринципных и буквально опасных для общества людей, которым просто повезло выиграть крупную сумму денег.

Никакого сопереживания или сострадания они не вызывают. Если и есть в этом смешное, то это фирменные «пельменские» гэги и приколы.

Что касается актерских работ, то «пельменям» Рожкову, Брекоткину и Мясникову «полный метр» дался довольно сложно. Все-таки ребята привыкли видеть ответную реакцию зала и работать на конкретную аудиторию, в кино ничего этого нет, и выглядели они от этого слегка растеряно.

И если Рожков еще пытался выдать какую-то трагикомическую драматургию, то остальные довольно быстро бросили эту затею. То же можно сказать и про Олесю Железняк. Вместе с Рожковым у них мог бы получиться неплохой дуэт при условии нормального сценария, режиссуры и аналогичных стараниях других актеров. В «Везучем случае» ничего этого нет, и от этого они здесь выглядят так же глупо, как и все остальные.

Что касается Брекоткина и Мясникова, то каждый из них просто исполнял одну из своих многочисленных ролей из «Уральских пельменей».

Весь фильм напоминает одну большую пьянку: пляски, тосты, водка рекой, разборки из серии «ты как меня назвал», моральный облик на уровне городской канализации, и завершает эту картину умело подобранная музыка – самые горячие хиты пивных ларьков с Эльмаша.

Кстати, с локациями съемок тут тоже не сильно заморачивались. Роль Кольцово исполняет аэропорт Внуково, прибывают герои на Белорусский вокзал (это из Екатеринбурга) и так далее. От Екатеринбурга есть только коротенькая «перебивка» с видами городского пруда.

Что имеем в итоге? Очередные похождения пьяных идиотов, которые ловко отравляют жизнь всем окружающим. Глупо, уныло, предсказуемо, пошло и не смешно. Безусловно, «Везучий случай» найдет своего зрителя, но от этого не легче. 2 балла из 10