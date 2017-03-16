Тест «Насколько вы готовы ко Всемирному Дню сна»

Проверяем, готовы ли вы сегодня поспать с душой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Начиная с 2008 года, в одну из пятниц марта отмечается Всемирный День сна. Праздновать этот день легко и приятно, особенно после работы: надо всего лишь валяться в кровати и думать о приятном, не отгоняя сны, мечты и приятное расслабление.

Конечно, в этот день серьезные организации проводят симпозиумы и коллоквиумы, на которых объясняют, как важно это - спать. Врачи рассказывают, как лечить проблемы сна, как бороться и надо ли бороться с бессонницей, сколько и на каком боку спать полезно для здоровья.

НАША подготовила тест с «сонными» вопросами. Так как ответы на многие из них вы не знаете, мы уверены, потому что нельзя знать все на свете, то мы просто желаем вам удачи в случайном выборе ответов! Спокойной ночи. Точнее, счастливого прохождения теста и приятного вечера.

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