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В центре Екатеринбурга открылся музей художника Миши Брусиловского

В центре Екатеринбурга открылся музей художника Миши Брусиловского
16+
Фото: wikimedia.org
Картины всемирно известного художника теперь можно увидеть в галерее на улице Энгельса, недалеко от библиотеки Белинского.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В галерее АРТ-птица сегодня, 17 марта, открылся Музей Миши Брусиловского.

Мэр Ройзман стал инициатором открытия музея

В Музее Брусиловского выставлены картины из частной коллекции Ройзмана. Как пояснили организаторы, планируется выставлять неизвестную графику Брусиловского, его биографические фотопроекты.

Музей Брусиловского в Екатеринбурге Музей работает по адресу: Энгельса, 15. Часы работы: 11.00 – 20.00, без перерывов и выходных. День открытых дверей – каждый последний четверг месяца (30 марта). Справки по телефону: 220-66-51.

  • Напомним, на Урале к Брусиловскому приходит Всесоюзная слава после написания совместно с Геннадием Мосиным картины «1918 год». После этого Мишу Шаевича вместе с Мосиным причисляют к движению «шестидесятников». Свердловские чиновники в свою очередь занесли Брусиловского в «черный» список за эту картину.

1918

Картина «1918-й». Холст, масло. 294х398. 1963-1964.

- Миша приехал в Екатеринбург почти 60 лет назад. Он привез сюда не только свой уникальный талант, но и дефицитное на все времена свойство, а по тем временам диковинное, – чувство абсолютной свободы, – рассказывал художник Виталий Волович.

 

Галина Исакова, 17.03.2017, 16:15
Тэги: Фото, Красота, Мужчины
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