Без Екатеринбурга не было бы Эйфелевой башни и статуи Свободы: несколько интересных фактов из истории города

НАША сделала подборку самых интересных фактов об уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В предверии наступающего Дня города, который Екатеринбург отметит 19 августа, НАША собрала несколько интересных фактов о столице Урала.

• За месяц население города увеличивается на 2 500 человек. На 1 мая 2017 года, численность населения Екатеринбурга составила 1 501 000 человек, а области - 4 330 652 человека.

• Самый населенный район Екатеринбурга – Орджоникидзевский, где проживает пятая часть горожан. Далее в порядке убывания следуют Чкаловский (17%), Кировский (15%), Верх-Исетский и Ленинский (14%), Железнодорожный и Октябрьский районы 10%.

• В Екатеринбурге 56% женщин, 44% мужчин.

• Екатеринбуржцы чаще всего носят фамилии Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов, Петров, Васильев. Самое распространенное женское имя – Елена, мужское – Александр. Наиболее популярные имена, которыми называют новорожденных уральцев – Артем и Мария. Хотя недавно в Свердловской области появился Люцифер. Причем он не новорожденный.

• Среднегодовая температура в Екатеринбурге +3 градуса.

• 78 поездов в час пересекают границу Европы – Азии. Стелла, обозначающая эту границу, расположена в 17 километрах от центра города.

• Свердловском город называли 67 лет: с 1924 по 1991 год.

• Шигирский идол – древнейшая в мире деревянная скульптура хранится в одном из музеев города.

Фото: Википедия

• Уральская сталь использовалась при строительстве Эйфелевой башни в Париже, а уральская медь – в статуе Свободы в Нью-Йорке.

• Екатеринбург – первый город в России, в котором нашли и начали добывать рудное золото.

• Здесь был изобретен первый велосипед, ставший прототипом современных двухколесных велосипедов, – крестьянином Ефимом Артамоновым.

• Под Свердловском был испытан первый в мире реактивный самолет БИ–1. Это произошло 15 мая 1942 года. За штурвалом был летчик Григорий Бахчиванджи.

• В советские годы в Свердловске сделали самый известный в мире шагающий экскаватор, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: железнодорожный.екатеринбург.рф

• В 1963 году гостил Фидель Кастро, загсами зарегистрировано одиннадцать новорожденных по имени Фидель.

Читайте статью НАШЕЙ: От декабристов до Фиделя Кастро: самые известные понаехавшие в Екатеринбурге.

• В городе действует 24 театра.

• Первый российский город, имеющий официальное представительство в кириллической Интернет–зоне: екатеринбург.рф.

• Здесь стоят два самых северных небоскреба мира: башня "Исеть" (209 м) и бизнес–центр "Высоцкий" (188 м).

НАША составила подборку самых высоких зданий уральской столицы, выстроив все небоскребы города по росту.

Чем удивит 294-й День города жителей столицы Урала и ее гостей - читайте в статье НАШЕЙ.

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