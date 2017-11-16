На те же грабли: рецензия на «Лигу справедливости»

DC стали терять свой уникальный стиль повествования и задвинули назад лучшее, что имели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Когда на экраны вышел фильм "Бэтмен против Супермена", это был полный провал. Казалось, что более нудный, плоский и рваный фильм создать просто невозможно. Но 16 ноября состоялась премьера "Лиги справедливости": нового проекта DC, которому прочили стать конкурентом "Мстителей" Marvel. Давайте разберемя, почему ему этого не удалось.

Сколько не называйте его Акваменом, для большинства он навсегда останется Кхалом Дрого. Фото: Кинопоиск

Начнем с антагониста: с неба падает рогатый шакал по имени "Степной волк" и говорит нечто вроде: "Хо-хо, я уничтожу ваш мир, падайте ниц!". Чувствуете, чем пахнет? Пахнет скукой и тупостью. На дворе XXI век, а злодеи с банальной мотивацией завоевать все миры и не вызывающие ни страха, ни уважения, все никак не переведутся. В этом смысле "Степной волк" (не правда ли, грозное имя?) может претендовать на звание худшего злодея года. Настолько несерьезным соперником он выглядит даже для одного супергероя, не говоря уж о целой лиге.

Проработка супергероев тоже подкачала. Флэш, Бэтмен, Супермен и другие "мэны": за каждым из этих имен стоит гигантский бэкграунд, и если они собираются вместе – это должна быть бомба. Но получилась не бомба, а хлопушка, да и то слабенькая. Здесь нет командного духа, герои ничего не чувствуют по отношению друг к другу, наблюдение за их диалогами вызывает разве что зевок.

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Но хуже всего то, что DC стали терять свой уникальный стиль повествования и задвинули назад лучшее, что имели, а именно – закадровую музыку, мрачный готический визуал и нуарные тона. А ошибки усугубили – монтаж стал еще хуже, количество скучных и пустых диалогов увеличилось, экшна – меньше, а хуже всего то, что DC стали шутить подобно Marvel. Но если герои Marvel, хватаясь за каждый шанс выставить себя идиотами, действительно смешны, то юмористические пассажи представителей "Лиги Справедливости" вызывают жалость и испанский стыд.

Барри Аллен, он же Флэш получился довольно милым, но плохо проработанным. Фото: Кинопоиск

Наверное, никто не сможет дать чёткого ответа почему у DC все так плохо. Вроде бюджет картины – 300 миллионов долларов, вроде на ней работали лучшие в мире мастера по технической части, а кино в итоге получилось пресным и неказистым, где все ясно, как дважды два. И больше всего поражаешься тому, что перечисленные проблемы обвели красным маркером еще после "Отряда самоубийц" и "Бэтмена против Супермена". Но вместо того, чтобы их исправить, DC решило создать развернутое пособие по собственным ошибкам под названием "Лига справедливости".

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