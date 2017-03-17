Кто станет «Мисс Покорительницей Вершин»: на Уктусе начался конкурс красоты среди горнолыжниц

Красотки сбрасывают сноуборды, лыжи и все остальное!

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

Сегодня, 18 марта, станет известно, кто же станет лицом горнолыжных курортов Уктус и Ежовая. В эти минуты на Уктусе проходит финал конкурса «Мисс Покорительницей Вершин - 2017».

Дефиле в купальниках по снегу

Сегодня на Уктусском спортивном комплексе, на склоне «Учебный» зрители смогут насладиться дефиле в мехах, дефиле без мехов - в купальниках прямо по склону горы, шоу-номерами от участниц конкурса «Мисс Покорительница Вершин».

Награждение участниц и аfter Party с девчонками пройдет в 18 часов.

После конкурса запланирован массовый спуск участниц со своими группами поддержки.

Участницам предстоят последние испытания, а зрители смогут увидеть девушек в купальниках.

Фото: официальная группа «Мисс Покорительницей Вершин» ВКонтакте.

25 марта на Уктусе пройдет холи-фест с раскрашиванием склона. Начало в 13 часов.

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