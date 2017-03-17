Парад собак ирландских пород проходит в Екатеринбурге в честь Дня святого Патрика

Хозяева и их собаки с зелеными аксессуарами отмечают ирландский праздник.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

В Екатеринбурге в эти минуты проходит ежегодный парад собак ирландских пород в честь празднования Дня святого Патрика. Традиционный парад организует Уральский филиал Национального клуба породы «Ирландский терьер».

Ирландия - родина четырех пород терьеров

Ирландский терьер, ирландский мягкошерстный пшеничный терьер, глен-оф-имаал и керри-блю-терьер сегодня выйдут на Плотинку в Екатеринбурге и будут радоваться наступающей весне вместе с хозяевами.

Пока мы ждем фотографий с сегодняшнего парада, посмотрим несколько снимков с прошлогоднего мероприятия.

Фото сообщества Ирландские терьеры Екатеринбурга

На фото внизу - самые высокие собаки в мире, удивительно добрые и уникальные по своим качествам ирландские волкодавы.

17 марта ирландцы во всем мире отмечают День святого Патрика, покровителя Ирландии. Считается, что это праздник весны и новых надежд. Цвет этого дня изумрудно-зеленый, существует традиция прикреплять к одежде листья клевера или просто зеленые ленточки, кроме того, это и цвет «Изумрудного острова», как часто называют Ирландию.

Собаки ирландского происхождения: глен оф Имаал терьер, ирландский сеттер, ирландский терьер, ирландские водяные спаниели, ирландский волкодав, мягкошерстный пшеничный терьер, керри блю терьер.

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