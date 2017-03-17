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Правилам дорожного движения в Свердловской области теперь учат и в театре

Правилам дорожного движения в Свердловской области теперь учат и в театре
16+
Фото: МВД России по Свердловской области
В Серове в театре драмы поставили детектив о ПДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

В Серовском театре драмы имени Чехова прошел спектакль «Детектив на перекрестке», поставленный «по просьбе городской ГИБДД», сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Спектакль о правилах дорожного движения прошел с аншлагом

Около 300 зрителей с интересом посмотрели театральный детектив: на оживленном перекрестке герои вместе с сотрудником полиции расследуют серьезное дорожное происшествие. События происходят в 80-е годы: в городе стоят регулировщики, милиционеры и продавцы газированной воды.

- Вместе с героями спектакля ребята проживают, пропускают дорожные ситуации через свое сознание и еще раз закрепляют свои знания ПДД, - комментирует постановку инспектор пропаганды отдела ГИБДД Наталья Большакова.

Правила рассказывают в игровой форме 

Тема безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортного травматизма актуальна всегда. После удачного опыта инспекторы ГИБДД будут рекомендовать подобные представления-уроки к показам в школах и детсадах. А может быть, когда-то подобные спектакли увидят и взрослые.

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Галина Исакова, 18.03.2017, 11:40
Тэги: Дети, ГИБДД, Авто
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