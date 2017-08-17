Большая ошибка Райана Рейнольдса: рецензия на фильм «Телохранитель киллера»

На экраны вышел веселый, но жестокий боевик с шикарным кастингом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

После выхода "Дедпула" в начале 2016 года Райан Рейнольдс утвердился в ранге восходящей звезды мирового кино. В таком статусе любому актеру крайне важно внимательно подходить к выбору следующих фильмов – успешный проект может принести славу, много денег и золотые статуэтки, а неудачный выбор – вернуть актера во второй эшелон Голливуда. Один раз Райан Рейнольдс уже промахнулся – "Живое" получился неплохим, но проходным фильмом. А на этой неделе вышел следующий проект с канадцем в главной роли – боевик "Телохранитель киллера".

Завязка сюжета интригует – карьера и личная жизнь крутого телохранителя Майкла Брайса (Райан Рейнольдс) рухнули из-за одного погибшего клиента. Последний шанс все вернуть – сопроводить серийного убийцу и своего смертельного врага Дариуса Кинкейда (Самуэль Л. Джексон) на суд над жестоким боснийским диктатором Владиславом Духовичем (Гари Олдман). Приспешники последнего всеми силами пытаются помешать дуэту главных героев добраться до цели, вокруг чего и развивается сюжет картины.

К сожалению, главная проблема фильма чувствуется уже на первых минутах. Кажется, его создатели так и не определились, в каком жанре они снимают кино. Для легкого комедийного боевика (а именно так картина подается в трейлере) фильм местами слишком жестокий и кровавый, да и удачных шуток в нем не так уж и много. Для серьезного "экшена" сюжет предсказуем, а перестрелки, погони и драки не поражают воображения ни постановкой, ни качеством эффектов.

Отдельно хотелось бы покритиковать монтажера фильма. Людям со слабым вестибулярным аппаратом картину не советую – от тряски и рваной склейки кадров в некоторых сценах действительно укачивает.

Перейдем к плюсам. На фильм определенно стоит пойти, если вы персональный фанат Самуэля Л. Джексона, Гари Олдмана или Сальмы Хайек. Все актеры, задействованные на главных ролях, отыграли просто отлично, но это, опять же, стало проблемой Райана Рейнольдса. Нет, канадец совсем не теряется на фоне более опытных и именитых коллег. Но все они – сформировавшиеся звезды, которые могут позволить себе зарабатывать деньги, снимаясь в фильмах режиссера, который известен лишь постановкой третьих "Неудержимых" (Патрик Хьюз). Звезде "Дедпула" же зарабатывать на старость в подобных картинах пока рано.

Отдельно хотелось бы выделить диалоги Райана Рейнольдса и Самуэля Л. Джексона. Перепалки между двумя героями не прекращаются весь фильм, и именно они – основные поставщики юмора в "Телохранителе киллера". Но впечатление несколько портит дубляж – не покидает ощущение, что некоторые шутки можно было перевести жестче и пошлее, ведь фильм все равно получил рейтинг "R".

"Телохранитель киллера" вышел проходным боевиком, главный плюс которого – шикарный кастинг, который нивелирует все шероховатости картины. Вы не пожалеете о купленном билете на сеанс, но забудете об этом фильме уже на выходе из кинозала. Как и об актере Райане Рейнольдсе. Моя оценка картины 6 из 10.

Благодарим за просмотр кинотеатр "Континент Синема".