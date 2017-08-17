Разрушители мифов: какие легенды Екатеринбурга основаны на фактах, а какие выдуманы

НАША пообщалась с экскурсоводом, который рассказывает истории в образе Злого Уральского Духа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Екатеринбург, несмотря на многочисленные известные о городе факты, не перестает удивлять. Каждый раз для туристов и местных жителей открывается что-то новое.

Артем Перешеин в туризме больше 10 лет и начинал он с классических экскурсий. В апреле 2017 его детищу, костюмированному путешествию по Екатеринбургу "Городские легенды", исполнилось три года.

– Мы хотели создать необычную экскурсию по Екатеринбургу, чтобы выделиться и привлечь внимание, но при этом не ударяться в мифотворчество. Построили нашу работу как разрушители мифов: мы изучаем легенду, а потом ищем факты, правда это было или нет. Несмотря на страшных персонажей, я не пытаюсь запугать народ, – рассказал Артем "Нашей Газете".

Главным героем, ведущим путешествия, стал Злой Уральский дух, которого играет сам Перешеин, а потом туда добавились и другие персонажи: Кикимора, Яков Коковин, Хозяйка Медной горы.

Злого Уральского духа взяли из легенд Невьянской башни, а вообще это собирательный образ, покровитель Урала: одет он в плащ графа Дракулы и пушкинский цилиндр.

Дворец Пионеров и Харитоновский парк

Больше всего легенд в Екатеринбурге о дворце Пионеров и Харитоновском парке. Здесь и о проклятье архитектора-самоубийцы, и о "шкелетине на ржавых цепях", и о Кыштымском Звере, и о Кикиморе болотной.

У дворца с момента его основания было много страшных страниц в истории. Во второй половине 19 века, когда Харитоновых-Расторгуевых за издевательства над крепостными выслали из России, усадьба стала необитаемой, покупать опустевший дворец никто не хотел. В итоге народ наслал на него проклятье, Кикимору.

– Это не существо, живущее в болоте, а получеловек-полуведьма, которое не боится ни креста, ни святой воды. Там, где оно поселяется, разбегаются все соседи. По описанию больше похоже на старушек около подъезда, которые всех проклинают и обсуждают. Во время нашего представления из-за дерева появляется сгорбленная старуха, осыпает все проклятиями, проходя мимо. Как-то одному дедушке она очень понравилась, он даже предлагал до дома проводить, – рассказал Артем.

Кыштымский зверь

С этой же усадьбой связаны истории и про Кыштымского зверя, управляющего Каслинского и Кыштымского заводов, Григория Зотова. Он был самым страшным крепостником в истории Урала.

Как сообщают исторические документы, Григорий Зотов ходил по заводам и рудникам с пистолетом за поясом. В руках у него всегда была плетка с железным шаром на конце. Когда стали проверять жалобы крепостных на действия Зотова, в Кыштыме спустили воду из заводского пруда. Илистое дно оказалось усыпанным трупами, к ногам которых были привязаны крупные булыжники. Тут и выяснилось, что "за провинности людишек" Григорий Зотов приказывал их топить. Расследование преступлений растянулось на 7 лет. Его осудили на пожизненную ссылку и сослали под конвоем в Кексгольм, где он и умер.

У Зотова было два особняка в Екатеринбурге – один в районе Храма-на-Крови, он снесен, а второй – это резиденция губернатора Свердловской области, дом Зотовых-Тарасовых.

Легенда о "шкелетине в цепях" пошла из рассказа Алексея Толстого, "Харитоновское золото".

– От Харитоновского дома до озера в саду проделан подземный ход. Начинается он в подвале и завален дровами. Если дрова раскидать, откроется люк с кольцом, за которым 20 ступеней ведут к длинному коридору с наклоном и поворотом под озеро. Коридор выложен кирпичами, покрытыми плесенью. Вдоль стен чугунные держатели для факелов, в конце железная дверь с двумя засовами. А в подземелье висит шкелетина на ржавых цепях, сторожа оставшееся хозяйское золото, – гласит она.

Легенды часто рождаются и прямо на экскурсиях. Как уточнил Артем Перешеин, когда только он начинал свой проект, рассказывал истории на крыльце дворца, было ощущение, что кто-то изнутри наблюдал. Позже оказалось, что это был ночной сторож, вполне себе реальный человек.

– Мы пообщались с мужчиной, и он такого порассказал, что ночью во дворце одному страшно, двери хлопают, чьи-то голоса слышны, стоны из подвалов, очень плохая там атмосфера. Когда ему становится совсем страшно, он для храбрости выпьет рюмку водки, вспомнит, что до пенсии был руководителем кружка, и пойдет играть классическую музыку на рояле. Вот так появилась легенда, что нечисть во дворце Харитоновых-Расторгуевых по ночам играет классику, которую можно услышать с улицы, – рассказал экскурсовод.

Самый известный призрак города

Им считается Мария Ефимовна Железнова из усадьбы на Розы Люксембург. Жена помещика была поклонницей спектаклей и клептоманкой, а умерла она прямо на премьере "Ромео и Джульетты" в нашем Оперном. После смерти Железнова вернулась в родной особняк, где часто появляется по ночам.

– Я сам верю в призраков. У меня есть знакомая девушка, которая лично встречалась с призраком Железновой. В Литературном квартале в особняке проходило собрание клуба исторической реконструкции бальных танцев. А удобства там в подвале. Девушка, участница бала, в красивом платье спустилась в подвал, и там вдруг наткнулась на настоящий призрак Железновой… Она перепугалась так, что еле успела добежать до нужного места, – рассказал нам экскурсовод.

Яков Коковин и величайший изумруд

Со зданием военного комиссариата на Ленина связана легенда про изумруд и гранильную фабрику. Директор гранильной фабрики, Яков Коковин, на Малышевском месторождении нашел изумруд размером со страусиное яйцо. Отправили камень столицу, но до Петербурга он не доехал. По преданию, камень так и не покинул Екатеринбург. Искали его и на фабрике (где сейчас "Уральские самоцветы"), и в доме помещика (в нынешнем комиссариате). Даже ревизора из Петербурга присылали. Но Коковин его опоил и сбежал.

Директора задержали, но даже под пытками он не признался, где тот изумруд. Не доказав вину, Коковина освободили. Но он сошел с ума и скоропостижно скончался. С тех пор рассказывают о том, что рядом с особняком можно увидеть призрак директора гранильной фабрики, который пытается найти свой камень.

Судя по фактам, которые собрал Перешеин, камень на самом деле существовал.

– Как вариант, его по частям раскололи и вывезли, либо же целиком спрятали где-то в Екатеринбурге. В этом году ФСБ задержала двух человек при попытке продать изумруд, а не тот ли это камень? А еще ремонтные работы на Ленина во время реконструкции Площади коммунаров длились около 5 месяцев, перекопали все до военного комиссариата…, – рассказал Перешеин.

Вознесенская горка и Петр Ермаков

Вознесенскую горку называют местом силы, с ней тоже связано много историй. Например, есть легенда о Петре Ермакове, который участвовал в расстреле семьи Романовых. Он, кстати, почти единственный из участников расстрела умер своей смертью.

– Есть история, что Ермаков водил экскурсии в подвал, где расстреляли царскую семью, рассказывая, как он первым пустил пулю в царя и как они все умирали. В советское время экскурсии запретили. Тогда он стал ходить на Вознесенскую горку, садился на лавочку и пересказывал всем желающим эту историю, – рассказал легенду Перешеин.

Как оказалось, дед экскурсовода видел человека, сидящего на лавочке на Вознесенской горке и повествующего о расстреле царя. Когда Артем показал ему портрет Ермакова, оказалось, что человек очень похож на того рассказчика. Так легенда подтвердилась и стала фактом.

Больница с призраками

Экскурсовод рассказал, что очень много вопросов задают и про заброшенную больницу в Зеленой роще. Большинство легенд там вымысел, например, про девочку, которая упала в шахту лифта накануне выписки и потеряла своего мишку, ее призрак бродит в поисках игрушки. Но есть истории, которые, к сожалению, имеют правдивую основу. Например, легенда о призраке главного врача: когда больницу закрывали, главврач не смог расстаться со своим детищем и повесился в рабочем кабинете.

– История такова, что был там заведующий отделением. И на самом деле накануне закрытия больницы его тело нашли в петле у него на работе. Вообще я часто чувствую, когда оттуда выхожу последним за группой, что кто-то за мной следом идет. Участники экскурсии рассказывали, что им потом снилось одно и тоже место, а из коридора выходил белый силуэт и предупреждал, что сюда лучше не возвращаться, – рассказал экскурсовод.

Также помещение местного морга после закрытия больницы неспроста заложили кирпичной кладкой. По легенде, там был проход в подземные этажи, где ставились эксперименты над больными. Прямых доказательств этому нет, но до 1937 года больница была госпиталем НКВД, поэтому могло быть всякое.

Ельцин и его первый поцелуй

Многие из городских легенд посвящены известным личностям, например, Борису Ельцину. Экскурсовод рассказал нам историю про создание первого небоскреба в Свердловске.

– Есть история, что сам Борис Николаевич туда кирпичи закладывал. Но, покопавшись, мы выяснили, что на самом деле проект пришел в Свердловск в 80-е, Ельцин посмотрел на чертежи, стукнул кулаком по столу и сказал: "Либо валите здание на бок, либо строить на берегу его не дам". А когда в 1983 году стали закладывать фундамент строения, Ельцина даже не было в Свердловске, – рассказал Перешеин.

И история о первом поцелуе Бориса Ельцина с его будущей супругой под колоннами около главного корпуса УрФУ не подтвердилась: экскурсовод не смог найти то самое место.

Легенды из семейного архива

Любимая категория легенд экскурсовода Перешеина – это истории из семейного архива. Например, про испытание первого советского антибиотика.

– В 1943 году на Уральском оптиково-механическом заводе работала Зинаида Гавриловна, у нее были дети, в том числе десятилетняя дочка Оля. Внезапно ребенок заболел пневмонией. Мать работала в три смены, отдала ее в военный госпиталь, а навестить смогла только 2 недели спустя. И тут ей говорят, что она опоздала на несколько часов, в морг дочку уже унесли. Она спустилась туда и забрала тело. Но это история о чуде. Девочка оказалась жива, чуть дышала. Тогда Зинаида Гавриловна попросила любым способом спасти ребенка. И на Оле решили протестировать новый советский антибиотик. Так было проверено изобретенное лекарство, синтезированное московскими химиками. Девочка Оля выжила, а закончив школу, пошла в колледж, затем институт учиться на врача. И долгое время проработала в 13-й поликлинике педиатром, – рассказал Артем.

Он уточнил, что всегда очень интересно разбираться, проводить исследования по легендам, что же правда, а что вымысел в таких историях.

Фото: Артем Перешеин, Евгений Стоянов / "Наша Газета", 1723.ru