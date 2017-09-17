В Свердловской области наблюдали полярное сияние, вызванное вспышками на Солнце

Природное явление удалось снять на видео.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

В Свердловской области засняли уникальное полярное сияние. Ролик с редким на Урале природным явлением опубликовал в соцсети Илья Янковский.

Полярное сияние наблюдали под Ирбитом с 14 по 16 сентября. Явление спровоцировали сильные магнитные бури, которые начались на Земле после нескольких мощных солнечных вспышек, происходивших в течение недели. По словам Ильи, ему удалось снять начало бури в ночь на 15 сентября и вспышку активности, которая пришлась на ночь 16 сентября.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: