В Свердловской области наблюдали полярное сияние, вызванное вспышками на Солнце

Природное явление удалось снять на видео.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017
В Свердловской области засняли уникальное полярное сияние. Ролик с редким на Урале природным явлением опубликовал в соцсети Илья Янковский.
Полярное сияние наблюдали под Ирбитом с 14 по 16 сентября. Явление спровоцировали сильные магнитные бури, которые начались на Земле после нескольких мощных солнечных вспышек, происходивших в течение недели. По словам Ильи, ему удалось снять начало бури в ночь на 15 сентября и вспышку активности, которая пришлась на ночь 16 сентября.
- 6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка. Взрыву присвоили максимальный уровень мощности. Из-за вспышки в Москве наблюдали полярное сияние, в Европе и Америке наблюдались перебои со связью. За всышкой последовали еще пять взрывов, из-за которых Землю накрыли мощные магнитные бури.
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Маша Шмурыгина, 18.09.2017, 08:29
Тэги: Необычное, Видео
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Тэги: Необычное, Видео
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