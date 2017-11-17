Подарок ко дню рождения: в Музее истории представили настольную игру про столицу Урала «Мегавыходной в Екатеринбурге»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017
В исторический день рождения города в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) наконец-то представили единственную в своем роде настольную игру про столицу Урала. Журналист НАШЕЙ одной из самых первых сыграла в нее, правда, не выиграла.
Игра состоит из колоды карт, игрального поля и фишек с 8 героями, которые представляют каждый - свой район: МС Шарташ, Сталевар Огоньков, Садовница Тычинкина, Машинист Тутуев, Веселиса Каруселькина, Принцесса Белла Башни, Чиновник Делоделов и дополнительный герой, МЕГАмама.
В процессе игры нужно перемещаться по полю, кидая кубик. На поле есть особые клетки, попав на которые, можно либо отправиться за покупками и купить какие-то вещи с бонусами, устроить суперигру и получить спецзадание (застрять в пробке, приобрести "Екарту", получить в подарок ходы и прочее), а также клетки с номерами районов.
И вот тут самое интересно: вам может попасться карточка действия или памятника. Если вытянете действие, то надо будет или отжаться, или попрыгать на одной ножке, спеть песенку и прочее. А карта какой-то достопримечательности задаст игроку задачку: на ней написан исторический факт о памятном месте и 4 вопроса к нему, игрок должен правильно ответить.
Побеждает тот, кто первым набирает 100 баллов.
- Сегодня вечером в МИЕ на "Вечере музеев" пройдет игротека, на которой любой гость сможет познакомиться с игрой.
- Задумали создать такую игру в МИЕ еще в начале этого года. В течение долгого времени собирали обратную связь с жителей, придумывали и рисовали героев.
- Потом было народное голосование по каждому району на выбор героя.
- Пока поиграть в тестовоем варианте можно только в Музее истории Екатеринбурга. Позже комплекты будут разыгрываться в МЕГЕ и музее, а в начале 2018 года настолка попадет на прилавки магазинов.