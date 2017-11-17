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Подарок ко дню рождения: в Музее истории представили настольную игру про столицу Урала «Мегавыходной в Екатеринбурге»

Подарок ко дню рождения: в Музее истории представили настольную игру про столицу Урала "Мегавыходной в Екатеринбурге"
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
На "Вечере музеев" в нее может сыграть любой желающий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

В исторический день рождения города в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) наконец-то представили единственную в своем роде настольную игру про столицу Урала. Журналист НАШЕЙ одной из самых первых сыграла в нее, правда, не выиграла.

Игра состоит из колоды карт, игрального поля и фишек с 8 героями, которые представляют каждый - свой район: МС Шарташ, Сталевар Огоньков, Садовница Тычинкина, Машинист Тутуев, Веселиса Каруселькина, Принцесса Белла Башни, Чиновник Делоделов и дополнительный герой, МЕГАмама.

В процессе игры нужно перемещаться по полю, кидая кубик. На поле есть особые клетки, попав на которые, можно либо отправиться за покупками и купить какие-то вещи с бонусами, устроить суперигру и получить спецзадание (застрять в пробке, приобрести "Екарту", получить в подарок ходы и прочее), а также клетки с номерами районов.

И вот тут самое интересно: вам может попасться карточка действия или памятника. Если вытянете действие, то надо будет или отжаться, или попрыгать на одной ножке, спеть песенку и прочее. А карта какой-то достопримечательности задаст игроку задачку: на ней написан исторический факт о памятном месте и 4 вопроса к нему, игрок должен правильно ответить.

Побеждает тот, кто первым набирает 100 баллов.

  • Сегодня вечером в МИЕ на "Вечере музеев" пройдет игротека, на которой любой гость сможет познакомиться с игрой.
  • Задумали создать такую игру в МИЕ еще в начале этого года. В течение долгого времени собирали обратную связь с жителей, придумывали и рисовали героев.
  • Потом было народное голосование по каждому району на выбор героя.
  • Пока поиграть в тестовоем варианте можно только в Музее истории Екатеринбурга. Позже комплекты будут разыгрываться в МЕГЕ и музее, а в начале 2018 года настолка попадет на прилавки магазинов.
Марина Подкорытова, 18.11.2017, 18:15
Тэги: Фото, Развлечения, Жизнь в городе
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