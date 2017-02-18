Екатеринбуржцам устроят ликбез по Луне: выставка и серия лекций пройдет в Музее архитектуры и дизайна

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

В екатеринбуржском Музее архитектуры и дизайна на Горького, 4а, 22 февраля открывается выставка «У каждого своя Луна», на которой художественно переосмыслят творческий потенциал единственного спутника Земли.

На художественной выставке будут представлены работы двух художниц – Евгении Сидоровой и Милы Троицкой. Представленные работы говорят о влиянии Луны на природу, эмоции людей, Землю. Арт-объекты помогают прикоснуться к тайне, узнать, что творится на обратной стороне Луны, какие лунные сутки предназначены для переговоров, а какие – для романтических встреч.

Выставка продлится до 19 марта, и на протяжении всей экспозиции в Музее архитектуры и дизайна будут проводиться лекции ученых-астрофизиков, которые расскажут много интересного не только о Луне, но и о спутниках других планет.

Вход на выставку свободный.