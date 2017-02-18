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«Следов насилия не обнаружено»: Ветеринары опровергли изнасилование Алексеем Паниным собственной собаки

«Следов насилия не обнаружено»: Ветеринары опровергли изнасилование Алексеем Паниным собственной собаки
16+
Исследование было проведено во владимирской клинике.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

Специалисты ветеринарной клиники избавили актера Алексея Панина от подозрений в зоофилии. Это было сделано во время обследования чихуа-хуа Лукаса, принадлежащего актеру, в ходе которого животному сделали ряд привок от вирусных заболеваний.

Как сообщает Life, врачи не обнаружили у Лукаса следов сексуального насилия. В клинике с актером также находилась его дочь.

Несколько месяцев назад несколько телеканалов продемонстрировали видео, на котором человек, похожий на Алексея Панина, совершает действия сексуального характера в отношении собаки. Видео имело большой резонанс. Сам актер тогда опроверг свое уастие в данной сцене.

«Человек, который как две капли воды похож на меня. Зритель это, естественно, не заметил, но первое, конечно, что удивило: где татуировки? Можно, конечно, сказать, что видео было снято давно и татуировок еще не было. Тогда другой вопрос: у человека на этом видео седая голова, как у меня сейчас, по кругу на затылке и на висках. Тогда другой вопрос: если это видео сделано сейчас, где я седой, то должны быть тату», – ответил тогда Панин в интервью журналистам.

Администратор, 19.02.2017, 14:26

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Горожанин19 февраля 2017, 15:41
Совсем уж сбрендили эти СМИ!
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