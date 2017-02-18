«Следов насилия не обнаружено»: Ветеринары опровергли изнасилование Алексеем Паниным собственной собаки

Исследование было проведено во владимирской клинике.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

Специалисты ветеринарной клиники избавили актера Алексея Панина от подозрений в зоофилии. Это было сделано во время обследования чихуа-хуа Лукаса, принадлежащего актеру, в ходе которого животному сделали ряд привок от вирусных заболеваний.

Как сообщает Life, врачи не обнаружили у Лукаса следов сексуального насилия. В клинике с актером также находилась его дочь.

Несколько месяцев назад несколько телеканалов продемонстрировали видео, на котором человек, похожий на Алексея Панина, совершает действия сексуального характера в отношении собаки. Видео имело большой резонанс. Сам актер тогда опроверг свое уастие в данной сцене.