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Все было замечательно, пока не пришел Дэвид: Рецензия на фильм «Чужой: Завет»

Все было замечательно, пока не пришел Дэвид: Рецензия на фильм «Чужой: Завет»
16+
Ужасы с философским подтекстом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

С франшизой про зубастых пришельцев, и в правду, все было отлично, пока Ридли Скотту не пришла в голову мысль превратить фантастический ужастик в философскую притчу о судьбе человечества и Венце Творения. В таком антураже, кажется, даже Чужие чувствуют себя несколько неловко и тушуются. Мол, что такое: мы тут пришли человечинки отведать, а нам тут какой-то философский кружок устроили.

Начинается фильм с рождения Дэвида, того самого андроида из «Прометея», и его первого разговора со своим создателем мистером Вейландом (Гай Пирс). Авторы решают приоткрыть нам некоторые подробности начала его функционирования, создав крепкий и понятный бэкграунд.

А затем мы сразу переносимся на корабль «Завет», который бороздит просторы Вселенной. На борту особо ценный груз: толпа колонистов, которые готовятся к покорению какой-то новой планеты на краю Галактики. 

Однако по пути команда корабля случайно обнаруживает еще одну планету, полностью подходящую для колонизации, и при этом лететь до нее всего пару недель. А чего бы не метнуться? Первоначальный план, многолетние исследования, миллиарды долларов на подготовку, жизни тысяч колонистов – все это не имеет никаких шансов против простого «а нам интересно» нескольких членов команды. Так что командир резко заворачивает штурвал, и вся компания устремляется на поиски веселого и интересного.

Тут, как говорят в «интернетах», конец немного предсказуем, и если вам довелось увидеть хотя бы трейлер «Чужой: Завет», то дальнейшее развитие сюжета вплоть до последних кадров вы разгадаете без особенного труда.

Однако это лишь одна сюжетная линия, которая успешно используется без малого сорок лет: прилетели черти куда, конкретно нарвались, еле унесли ноги. В этом плане Ридли Скотт остается верен себе и в «Завете». С другой стороны, традиционная фабула становится яркой оберткой для метафизической линии, которая была запущена в «Прометее»: кто мы во Вселенной, имеем ли мы право сами творить жизнь, и что лучше: быть слугой в раю или хозяином в аду.

Последняя сюжетная линия практически полностью сосредоточена в противостоянии двух андроидов: Уолтера и Дэвида – обоих шедеврально сыграл Майкл Фасбендер. А люди и монстры во всей этой истории явно отходят на второй план, временами превращаясь просто в подопытных кроликов. И если в «Прометее» эта идея не была раскрыта до конца, то в «Завете» Скотт явно продвинулся в своих размышлениях. Продвинулся явно дальше мировоззрения своего среднестатистического зрителя. Правда, если вам захочется пересмотреть фильм и получше понять замысел автора, то вам опять придется прорываться через реки крови и расчлененки.

Кстати, с точки зрения фантастических ужасов фильм зауряден чуть менее, чем полностью. Саспенса в нем примерно на 10 минут «Звонка», хотя ужасов и кровищи – в достаточном объеме. Рейтинг 18+ оправдан.

Финальная сцена на корабле «Завет» – явный «привет» фанатам классического «Чужого», по сути, это прямое цитирование финала второго фильма франшизы.

Логических нестыковок в фильме достаточно, но особого диссонанса они не вызывают.

Спецэффекты на традиционно высоком голливудском уровне – тут придраться не к чему. Поражает деталировка и изобретательность художников, которым удалось развить Чужих в целый биологический вид с массой разновидностей. А пейзажи опустошенной планеты – это особенно зрелищные моменты картины.

С актерскими работами все несколько сложнее. С одной стороны, сценарий более или менее дает «разгуляться» только Кэтрин Уотерсон, исполнившей роль Дэниэлс, условной «Рипли». Остальные отлично справились с ролью перепуганных лабораторных мышей. С другой, Майкл Фасбендер настолько перетягивает на себя зрительское внимание, что остальным и стараться особого смысла нет.

В общем, «Чужой: Завет» мог бы стать обычными фантастическими ужасами, если бы не жирный философский подтекст. Но для кого это снимали – решительно не понятно. Людям, которые пришли поразмышлять о судьбе человечества, показывают кишки и оторванные головы, а жаждущим кровавого аттракциона читают Шелли и выдают высокопарные сентенции, от которых местами клонит в сон.

7 баллов из 10. 

Благодарим за просмотр кинотеатр «Пассаж-Синема»

Anton Trimaylov, 19.05.2017, 13:39
Тэги: Афиша, Рецензия
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