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Много эмоций и мало смысла: рецензия на «Эмоджи фильм»

Много эмоций и мало смысла: рецензия на "Эмоджи фильм"
16+
Фото: постер мультфильма
Главный герой в точности отображает настроение после просмотра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Голливудских мультипликаторов не отпускает идея покопаться в чьих-нибудь внутренностях. Два года назад на экраны вышла "Головоломка", рассказывающая об эмоциях, живущих внутри человека. "А что, если эмоции оживить в телефоне?" – подумали сценаристы, и вот мы увидели по-настоящему странный противовес оскароносному шедевру – "Эмоджи фильм".

Прежде чем ругать мультфильм, стоит сказать о его достоинствах, коих, к слову, немного. Студия Sony показала нам мир в телефоне очень необычно. Текстополис (мир сообщений, где живут эмоции), приложения, соцсети, облака, игры, сами смайлики – все это выглядит так, словно мы стали эмоджи и прогулялись по просторам собственного смартфона (да, здесь эмоции могут гулять по всему смартфону). Только прогулка эта была очень быстрой и не запоминающейся, поскольку сюжет заставляет нас перескакивать с одного приложения на другое. У детишек вызовет радость, а у взрослых – приступы тошноты от укачивания.

Вот и вся похвала мультику. В остальном попытки выработать какую-то интересную историю и сюжет разбились в пух и прах. Вроде бы, ничего сложного – в конце концов, сейчас у каждого человека есть телефон, по которому он звонит, общается, переписывается с кем-либо, играет в игры, слушает музыку… Я уверен, даже "смайлами" многие пользуются. Тут можно придумать целую мультвселенную, связанную с тайной жизнью внутри телефона. Но увы – мы смотрим на три смайлика, которые куда-то бегут, что-то делают и кого-то спасают.

Да, да, именно так они и поступают! Проблема в том, что главные герои вообще не интересны. Мало того, что ими в реальной жизни редко кто пользуется, так они еще и логику своих поступков потеряли где-то по дороге. В одной сцене смайлик и рука знакомятся, в следующей – уже лучшие друзья. В одной сцене мальчик и девочка-смайлики знакомятся (причем ненавидя друг друга), в следующей – уже влюбляются. И так продолжается весь мультфильм.

Про человека, владеющего телефоном, и говорить не хочется – он здесь просто его собственник, который хочет произвести впечатление на девушку. Он начинает историю (решает удалить все приложения), он ее и заканчивает. Никакого сопереживания у зрителей парень не вызовет.

Зрители не дождутся морали типа "хватит сидеть в телефоне, посмотри, как интересна реальная жизнь", столь свойственной мультфильмам Pixar и Disney. Можете вообще не ждать морали – здесь все вернется на круги своя, а персонажи никак не поменяются.

Не спасает даже юмор. Вроде бы он здесь есть – эмоции шутят соответственно своему образу, подтрунивают друг над другом, пошлого юмора единицы. Однако дети будут больше смеяться над поведением персонажей, нежели над словесным остроумием. Как говорится, покажи ребенку смешную рожицу – и полдня можешь за него не беспокоиться.

Стоит еще отметить обилие рекламы в этой ленте. Да, по сути это одна большая реклама эмоджи, но можно встретить продакт плейсмент приложений, соцсетей, мессенджеров и игр. Вот и получается, что сейчас каждый второй не отрывает взгляда от экрана смартфона – эти реалии хорошо раскрывают первые 5 минут мультфильма.

Так что если ребенка некуда сводить от безысходности, лучшего варианта не найти. Посмотрит на веселые рожицы, полюбуется видами – и выйдет с сеанса удовлетворенным. А родители пусть подождут детей снаружи – глупости и идиотизма здесь настолько много, что лучше посидеть эти полтора часа в телефоне и попереписываться с кем-нибудь. Пользы будет больше.

3 балла из 10.

P.S. Перед мультфильмом идет короткометражка от создателей "Монстров на каникулах". Возможно, только ради нее родителям стоит заглянуть в зал.

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Данил Илюхин, 19.08.2017, 11:00
Тэги: Видео, Афиша, Рецензия
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