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«С его именем Дмитрий Донской шел на Куликовскую битву»: в Екатеринбург привезли мощи святого Димитрия Солунского

"С его именем Дмитрий Донской шел на Куликовскую битву": в Екатеринбург привезли мощи святого Димитрия Солунского
16+
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Спецборт со святыней прилетел в столицу Урала из Греции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл ковчег с мощами великомученика Димитирия Солунского.

В столице Урала святыню встретило духовенство Екатеринбургской епархии, под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. 

Из Кольцово мощи великомученика Димитрия Солунского доставили в Храм-на-Крови, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

По мнению Владыки  Кирилла, со святым в нашей стране связано многое.

– Его имя носил великий князь Дмитрий Донской, и с его именем он шел на великую Куликовскую битву, и в этой битве одержал  великую победу, которая дала возможность жить Русской стране еще много и много веков, - рассказал митрополит Кирилл.

Отметим, что на Руси всегда особо почитали великомученика Димитрия Солунского. Например, князь Димитрий Донской, которого крестили в честь святого воина, в 1380 году, накануне Куликовской битвы, торжественно перенес из Владимира в Москву главную святыню владимирского Дмитриевского собора - икону Димитрия Солунского, написанную на доске гроба святого.

  • Спецборт со святыней прилетел в столицу Урала из Греции. Мощи сопровождает  представитель греческой православной церкви митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис).
  • На уральской земле святыня оказалась впервые. В храме она пробудет до 01 октября.

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Евгений Стоянов, 19.09.2017, 21:01
Тэги: Религия, Фото
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