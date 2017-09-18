«С его именем Дмитрий Донской шел на Куликовскую битву»: в Екатеринбург привезли мощи святого Димитрия Солунского

Спецборт со святыней прилетел в столицу Урала из Греции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл ковчег с мощами великомученика Димитирия Солунского.

В столице Урала святыню встретило духовенство Екатеринбургской епархии, под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Из Кольцово мощи великомученика Димитрия Солунского доставили в Храм-на-Крови, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

По мнению Владыки Кирилла, со святым в нашей стране связано многое.

– Его имя носил великий князь Дмитрий Донской, и с его именем он шел на великую Куликовскую битву, и в этой битве одержал великую победу, которая дала возможность жить Русской стране еще много и много веков, - рассказал митрополит Кирилл.

Отметим, что на Руси всегда особо почитали великомученика Димитрия Солунского. Например, князь Димитрий Донской, которого крестили в честь святого воина, в 1380 году, накануне Куликовской битвы, торжественно перенес из Владимира в Москву главную святыню владимирского Дмитриевского собора - икону Димитрия Солунского, написанную на доске гроба святого.

Спецборт со святыней прилетел в столицу Урала из Греции. Мощи сопровождает представитель греческой православной церкви митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис).

На уральской земле святыня оказалась впервые. В храме она пробудет до 01 октября.

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