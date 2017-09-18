Тест «Язык смайлов: поцелуй или свист?» - хорошо ли вы ориентируетесь в картинках выражения эмоций

Сегодня - День рождения рожицы-смайлика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Смайлику исполнилось 35 лет. В сентябре 1982 года американский профессор Скотт Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения "улыбки" в тексте, который набирается на компьютере. Так появился электронный смайлик :-))

А еще раньше, в 60-х, художник Харви Бэлл придумал значок, который поднимет настроение служащим. Рожица на желтом фоне принесла изобретателю гонорар в 50 долларов. Но сам художник считал, что получил гораздо больше – ведь он научил мир улыбаться!

Со временем палитра электронных эмоций расширялась. НАШ тест – на знание значений смайликов.

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