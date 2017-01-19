Наверх
«Его мечта должна сбыться» Пользователи соцсетей собирают деньги на девайс для парализованного жителя Первоуральска
19:15, сегодня
Погибшие при падении люльки в Екатеринбурге не имели трудовых отношений с застройщиком
19:10, сегодня
Как сэкономить на коммуналке: снижаем расходы на ЖКХ перед повышением тарифов в Екатеринбурге
18:42, сегодня
На трассе Пермь – Екатеринбург полицейские обогрели замерзшего водителя грузовика
18:40, сегодня
8 декабря в Екатеринбурге на улице Саввы Белых, 3, открылась новая аптека Живика
Свердловчанин умер от малярии после отпуска на Гоа
18:24, сегодня
«Егор Крид на стероидах»: рецензия на фильм «Три Икса: Мировое господство»
18:02, сегодня
В Екатеринбурге сотрудник МЧС пытался покончить с собой на рабочем месте после разговора с беременной женой
17:04, сегодня2
Два человека погибли во время пожара в екатеринбургской пятиэтажке
16:52, сегодня
«Это нормальный нарциссизм»: екатеринбургский психолог объяснила, почему подростки фотографируются голыми
16:30, сегодня1
Екатеринбургская интернет-звезда Лиза Монеточка выпустила клип об уходе к реалистам
16:27, сегодня
Ажиотаж возле штаба ЦВО: в Екатеринбург приехал министр обороны Шойгу
16:12, сегодня
Цех ЗиКа, у которого рухнула крыша, будут перестраивать и запускать летом 2017
15:50, сегодня
Екатеринбург попал в схему межконтинентального метро Илона Маска
15:41, сегодня
В феврале екатеринбуржцы смогут бесплатно провериться на онкологию
15:10, сегодня
Сыновей убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой отвезли в городской реабилитационный центр
15:00, сегодня
Свердловские чиновники регулярно таскают посуду из столовой
13:50, сегодня
В Свердловской области поймали мошенницу, торговавшую дипломами и водительскими правами
13:30, сегодня
На Первый канал съездила, а к сыну – нет: малыша екатеринбурженки, которая жила под теплотрассой, отдадут в дом ребенка
13:26, сегодня
Екатеринбургский депутат рассказал о состоянии 15-летней дочери, чьи фото нашли на сайте секс-услуг
13:10, сегодня1
В Свердловской области уменьшилось число тяжких преступлений
13:00, сегодня
В Екатеринбурге таксист сбежал после ДТП и бросил машину с пассажирами на дороге
12:34, сегодня
Следователи возбудили дело из-за взрыва на стройке «Ленты» в Екатеринбурге
12:30, сегодня
На екатеринбургском заводе, где обрушилась крыша, нашли десятки нарушений
12:27, сегодня
«Лада» врезалась в трактор на свердловской трассе: пассажир легковушки погиб
11:34, сегодня
В Тавде прокуратура нашла причину смога над городом
11:26, сегодня
Погода в Екатеринбурге продолжает радовать: на выходные обещают потепление
10:54, сегодня
В Заречном елка, выброшенная с седьмого этажа, разбила окно
10:50, сегодня
В Екатеринбурге везунчик выиграл в лотерею 9 миллионов рублей
10:30, сегодня
Интимные фото 15-летней дочери депутата из Екатеринбурга на сайт секс-услуг выложил ее бывший парень
10:00, сегодня2
В Екатеринбурге троллейбусы и машины попали в ледяной плен из-за прорыва трубы на Уралмаше
09:30, сегодня
В Екатеринбурге на перекрестке сбили ребенка-нарушителя
09:13, сегодня
Дошли до ручки: в Екатеринбурге против блогера и ловца покемонов возбудили новое уголовное дело
09:10, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 21 по 22 января: изобретения Леонардо да Винчи, туристическая эстафета и трюки на велосипедах
09:00, сегодня
Мест хватит не всем, или Как записать ребенка в школу в Екатеринбурге
08:47, сегодня
Атмосфера 90-х, высокие цены, маленькие зарплаты: экс-уральцы рассказали о том, как теперь живет Крым
08:30, сегодня3
«Боже, что я делаю?» Журналист «Нашей Газеты» поделилась ощущениями после посещения одной из екатеринбургских купелей
23:38, 19.01.2017
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Руслану Соколовскому
20:36, 19.01.2017
В Екатеринбурге пайщики «Бухты Квинс» выступили против участия экс-депутата Владимира Конькова в строительстве
20:12, 19.01.2017
Прокуратура требует закрыть свалку в Верхней Пышме
19:05, 19.01.2017
Полицейские начальники сдавали нормативы по стрельбе и проходили фейс-контроль
19:05, 19.01.2017
В Екатеринбурге 15-летняя дочь депутата попала на сайт секс-услуг
19:00, 19.01.20172
19 января в Екатеринбурге: Новиков и Соколовский
18:59, 19.01.2017
В Серове восьмилетний мальчик бросился под колеса «четырнадцатой»
18:31, 19.01.2017
Свердловчане спустятся с горы Долгой в Нижнем Тагиле с фонариками ради рекорда
18:10, 19.01.2017
Соколовский в СИЗО: грустит от православной литературы и размышляет о даосизме
18:00, 19.01.2017
В парках Екатеринбурга запретят выгуливать верблюдов и пони
18:00, 19.01.2017
Из-за заявления вице-премьера России Игоря Шувалова упал курс рубля
17:40, 19.01.2017
Полицейские пытаются опознать труп мужчины, который нашли под Каменском-Уральским
17:30, 19.01.2017
В Екатеринбурге разваливается памятник архитектуры: балкон особняка приходится подпирать деревянными балками
17:29, 19.01.2017
В центре Екатеринбурга маршрутка врезалась в иномарку
17:10, 19.01.2017
Вкусного привалило: 11 килограммов черной икры отобрали таможенники в Кольцово
17:02, 19.01.2017

«Егор Крид на стероидах»: рецензия на фильм «Три Икса: Мировое господство»

«Егор Крид на стероидах»: рецензия на фильм «Три Икса: Мировое господство»
16+
Фильм про героев с пониженной социальной ответственностью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Для того чтобы вам понравился новый фильм франшизы «Три Икса», необходимо выполнить несколько условий: вы должны быть 14-летним подростком, у вас должны быть проблемы с противоположным полом, синдром дефицита внимания и огромное количество двоек по всем предметам, кроме физкультуры. В этом случае удовольствие от просмотра трудно будет переоценить!

Сюжет, логика и даже физические законы в «Три Икса: Мировое господство» находятся на таком извращенном уровне, что даже не стоит пытаться их понять и переварить – это просто опасно для психики. Но на всякий случай вкратце познакомим вас с происходящим в фильме.

Ксандер Кейдж (Вин Дизель, aka «Лысый из Форсажа») отошел от активной агентурной работы и находится в длительном отпуске в Доминиканской республике. Он развлекается тем, что ворует аккумуляторы с телекоммуникационной вышки, а затем удирает от охраны по джунглям на горных лыжах! Аккумулятор он ворует не просто так, а чтобы вся деревня могла посмотреть футбол по телевизору. Почему нельзя просто заплатить за электричество? Законный вопрос, и девушку Ксандера тоже это интересует. Так вот, Ксандер просто не хочет кормить очередного миллиардера. Все просто. Очевидно, что еду он тоже не покупает, а ворует по огородам.

А тем временем на Землю начинают падать спутники. Причем не просто падать, а буквально бомбить собой крупные города. А все потому, что какие-то злодеи выкрали сверхсекретную разработку ЦРУ – «Ящик Пандоры». Это такая пластмассовая коробка с одной микросхемой и лампочкой, которая может подцепляться к любым устройствам в мире и управлять ими. Хочешь – стиральную машину запускай, хочешь – банки грабь, хочешь – корабли топи. Или вот – спутники роняй. Причем прицельно, и так, чтобы спутники не разваливались и не сгорали в атмосфере и были при этом размером с девятиэтажку.

Всем спецслужбам мира сразу стало понятно – без старины Ксандера тут не обойтись. И первым делом тот отправляется в Лондон, где надевает какую-то идиотскую шубу из мертвого Аркадия Укупника и при помощи изощренных пыток добывает у пяти красоток координаты острова, где скрывается вся банда злодеев.

Остров этот самый секретный на свете, его нет ни на одной карте и знают о нем только беглые преступники и еще 200, максимум 300, особо красивых девушек. Еще, видимо, поставщики еды и спиртных напитков, продавцы оружия, а также коммунальные службы, которые занимаются обслуживанием всего этого курорта. А так – больше никто не знает, ни одна душа. А! И еще русский спецназ, который внезапно высаживается на остров (в Филиппинском архипелаге, на секундочку) с вертолетов (из Владивостока летели, не иначе).

Пересказывать все это безумие дальше нет никаких сил. Но там еще будут гонки на мотоциклах по океану, десантирование с высоты 10 тысяч метров, довольно унылые погони, сбивание спутника при помощи самолета и эффектное появление Айс Кьюба, который подарит всем вагон эскимо и красивую машину.

Если бы создатели фильма хотя бы немного докрутили градус идиотии, то получился бы «Голый пистолет». Но и так смешно.

Кстати, «двойки» по естественным дисциплинам помогут вам избежать излишних вопросов типа «как это вообще возможно?!?!?!». Вот возможно, и все. Тут своя гравитация. Вообще, Вин Дизель на протяжении всего фильма занимается тем, что исполняет мечты 14-летних подростков: летает по всему миру, без разбора крошит врагов, украшает себя брутальными татуировками, и ни одна женщина не может устоять перед блеском его лысины. В общем, как Егор Крид, только в шубе и на стероидах.

Все остальные персонажи – ему под стать: такие же брутальные, смертоносные и стремительные, как тропическая диарея. Этакие супергерои с пониженной социальной ответственностью.

У любого человека старше 18 лет все происходящее на экране вызовет улыбку или приступы гомерического хохота, потому что воспринимать это серьезно нельзя никак.

Словосочетание «актерская игра» в данной рецензии будет не совсем уместно, так как ничего подобного в «Три Икса: Мировое господство» и близко нет. Герои весь фильм ходят на серьезных щах и толкают высокопарные речи о ценности жизни и о прогнивших спецслужбах. Что посреди всего этого балагана делает неплохая, в общем, актриса Тони Коллетт – совершенно не ясно.

Кстати, весь кастинг – это явная попытка угодить зрителю с развивающихся кинорынков: индианка Дипика Падукон, китайцы Донни Йен и Крис У, таец Тони Джа и так далее. С той же целью, видимо, взрывали Москву и мочили русский спецназ. Тот же Вин Дизель, по слухам, очень популярен в Латинской Америке.

Со спецэффектами сильно не заморачивались: большая часть взрывов наспех нарисована на компьютере, но в 3D смотрится вполне сносно. Хорошо поработали постановщики трюков и каскадеры: все летает, вращается, разбивается и больно дерется.

Музыка на общем восприятии сильно не сказывалась: энергично, ритмично, хороша как для занятий любовью, так и для массовых убийств.

Если не ждать от «Три Икса: Мировое господство» какого-то прорыва, то вполне ничего. Фильм отлично зайдет под ведро поп-корна и определенные напитки. Необременительное, легкое и в меру зрелищное кино, а после напряженной трудовой недели большего и не требуется.

3 балла из 10 – по количеству «иксов».

Благодарим за просмотр кинотеатр «Пассаж Синема»

Anton Trimaylov, 20.01.2017, 18:02
Тэги: Шоу-бизнес, Рецензия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

ИГИЛ Бэби-боксы Суд Грипп в Екатеринбурге Образование Криминал Баскетбол Производство Мужчины Военный репортаж История успеха Репортаж Мотоциклы Голодовка в колонии Транспортная реформа Животные Еда Сибирская язва Музыка Новости дня Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Война ритуальных агентств Горячее Волейбол Расстрел на Депутатской Туризм Экономия Расписание Деньги ЗАГС Приговор Лошагину Красота История Екатеринбурга Рейтинг Эксклюзив Отдых Отношения Интернет Спорт Обрушение крыши на Калинина Культура Семья Дорожные воины Самолет Минобороны упал в Якутии Новости Катастрофа Отключение света Уралмаш, Эльмаш Рецензия Недвижимость Личное Новый год ДТП Мировые новости Шоу-бизнес Пусть говорят Хэллоуин-2015 Мистика Жизнь в городе Секс Здоровье Хоккей Кто заработал Дети СМИ Статистика Знаменитости Кризис и санкции Биатлон Скорая помощь Опрос Медицина Взрыв Слухи Растения Смерть Грипп Транспорт Женщины Ловец покемонов Корь Строительство Афиша Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Религия Ельцин-центр Интервью Крушение самолета под Ростовом Гололед Розыск Коллекторы Парковки Необычное Храм святой Екатерины Экономика Конкурсы Снос монастыря на Качканаре Расстрел Дороги Взятки Школа Бизнес Ошибки врачей Доска позора Новости России В Екатеринбурге -40 градусов Развлечения Позитив Высокие технологии Психология ГИБДД Общественный транспорт ЖКХ Мода Убийство в Рахмангулово Лайфхак Фото Мультимедиа Тест Путин Погода ЧМ-2018 Самолет Футбол Скандалы Происшествия Выставки Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Политика МЧС Скандал с Новиковым ВУЗ Приостановка полетов в Египет Ту 154 Дело Пьянкова В Египте разбился самолет с российскими туристами Дом-2 Видео Студенты Авто Искусство Пожар Горящие авто

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru