«Егор Крид на стероидах»: рецензия на фильм «Три Икса: Мировое господство»

Фильм про героев с пониженной социальной ответственностью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Для того чтобы вам понравился новый фильм франшизы «Три Икса», необходимо выполнить несколько условий: вы должны быть 14-летним подростком, у вас должны быть проблемы с противоположным полом, синдром дефицита внимания и огромное количество двоек по всем предметам, кроме физкультуры. В этом случае удовольствие от просмотра трудно будет переоценить!

Сюжет, логика и даже физические законы в «Три Икса: Мировое господство» находятся на таком извращенном уровне, что даже не стоит пытаться их понять и переварить – это просто опасно для психики. Но на всякий случай вкратце познакомим вас с происходящим в фильме.

Ксандер Кейдж (Вин Дизель, aka «Лысый из Форсажа») отошел от активной агентурной работы и находится в длительном отпуске в Доминиканской республике. Он развлекается тем, что ворует аккумуляторы с телекоммуникационной вышки, а затем удирает от охраны по джунглям на горных лыжах! Аккумулятор он ворует не просто так, а чтобы вся деревня могла посмотреть футбол по телевизору. Почему нельзя просто заплатить за электричество? Законный вопрос, и девушку Ксандера тоже это интересует. Так вот, Ксандер просто не хочет кормить очередного миллиардера. Все просто. Очевидно, что еду он тоже не покупает, а ворует по огородам.

А тем временем на Землю начинают падать спутники. Причем не просто падать, а буквально бомбить собой крупные города. А все потому, что какие-то злодеи выкрали сверхсекретную разработку ЦРУ – «Ящик Пандоры». Это такая пластмассовая коробка с одной микросхемой и лампочкой, которая может подцепляться к любым устройствам в мире и управлять ими. Хочешь – стиральную машину запускай, хочешь – банки грабь, хочешь – корабли топи. Или вот – спутники роняй. Причем прицельно, и так, чтобы спутники не разваливались и не сгорали в атмосфере и были при этом размером с девятиэтажку.

Всем спецслужбам мира сразу стало понятно – без старины Ксандера тут не обойтись. И первым делом тот отправляется в Лондон, где надевает какую-то идиотскую шубу из мертвого Аркадия Укупника и при помощи изощренных пыток добывает у пяти красоток координаты острова, где скрывается вся банда злодеев.

Остров этот самый секретный на свете, его нет ни на одной карте и знают о нем только беглые преступники и еще 200, максимум 300, особо красивых девушек. Еще, видимо, поставщики еды и спиртных напитков, продавцы оружия, а также коммунальные службы, которые занимаются обслуживанием всего этого курорта. А так – больше никто не знает, ни одна душа. А! И еще русский спецназ, который внезапно высаживается на остров (в Филиппинском архипелаге, на секундочку) с вертолетов (из Владивостока летели, не иначе).

Пересказывать все это безумие дальше нет никаких сил. Но там еще будут гонки на мотоциклах по океану, десантирование с высоты 10 тысяч метров, довольно унылые погони, сбивание спутника при помощи самолета и эффектное появление Айс Кьюба, который подарит всем вагон эскимо и красивую машину.

Если бы создатели фильма хотя бы немного докрутили градус идиотии, то получился бы «Голый пистолет». Но и так смешно.

Кстати, «двойки» по естественным дисциплинам помогут вам избежать излишних вопросов типа «как это вообще возможно?!?!?!». Вот возможно, и все. Тут своя гравитация. Вообще, Вин Дизель на протяжении всего фильма занимается тем, что исполняет мечты 14-летних подростков: летает по всему миру, без разбора крошит врагов, украшает себя брутальными татуировками, и ни одна женщина не может устоять перед блеском его лысины. В общем, как Егор Крид, только в шубе и на стероидах.

Все остальные персонажи – ему под стать: такие же брутальные, смертоносные и стремительные, как тропическая диарея. Этакие супергерои с пониженной социальной ответственностью.

У любого человека старше 18 лет все происходящее на экране вызовет улыбку или приступы гомерического хохота, потому что воспринимать это серьезно нельзя никак.

Словосочетание «актерская игра» в данной рецензии будет не совсем уместно, так как ничего подобного в «Три Икса: Мировое господство» и близко нет. Герои весь фильм ходят на серьезных щах и толкают высокопарные речи о ценности жизни и о прогнивших спецслужбах. Что посреди всего этого балагана делает неплохая, в общем, актриса Тони Коллетт – совершенно не ясно.

Кстати, весь кастинг – это явная попытка угодить зрителю с развивающихся кинорынков: индианка Дипика Падукон, китайцы Донни Йен и Крис У, таец Тони Джа и так далее. С той же целью, видимо, взрывали Москву и мочили русский спецназ. Тот же Вин Дизель, по слухам, очень популярен в Латинской Америке.

Со спецэффектами сильно не заморачивались: большая часть взрывов наспех нарисована на компьютере, но в 3D смотрится вполне сносно. Хорошо поработали постановщики трюков и каскадеры: все летает, вращается, разбивается и больно дерется.

Музыка на общем восприятии сильно не сказывалась: энергично, ритмично, хороша как для занятий любовью, так и для массовых убийств.

Если не ждать от «Три Икса: Мировое господство» какого-то прорыва, то вполне ничего. Фильм отлично зайдет под ведро поп-корна и определенные напитки. Необременительное, легкое и в меру зрелищное кино, а после напряженной трудовой недели большего и не требуется.

3 балла из 10 – по количеству «иксов».

Благодарим за просмотр кинотеатр «Пассаж Синема»