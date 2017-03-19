«Убью интригу. Недорого»: Рецензия на фильм «Сплит»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Лучше всего М. Найту Шьямалану удаются трейлеры. За каких-то пару минут он умудряется так взвинтить интригу, что вы с нетерпением ждете премьеры, на ватных ногах подходите к кассе, трясущимися руками берете билеты, теряя сознание, усаживаетесь к кресле и немигающими глазами смотрите на экран. А что на экране? А, как это часто бывает у Шьямалана, ничего хорошего.

Жил да был простой американский парень Кевин (Джеймс МакЭвой), и были у парня небольшие проблемы с головой. Как у нас говорят, «не все дома», только вот у Кевина-то как раз «дома» были все в полном составе, так как страдал он диссоциативным расстройством, и в нем довольно шумно уживались сразу 23 личности. В общем, проблем – полный чердак и антресоль в придачу.

И так бы и жил Кевин в мире с самим собой, но только некоторые из его личностей начали брать верх над всеми остальными: 9-летний паренек Хэдвик, супер-педантичный Денис и женщина по имени Патриция. И эта «троица» готовится к скорому появлению 24-й личности, которая пока затаилась в бездонном подсознании своего хозяина.

И по случаю появления этого последнего персонажа эти трое совершают похищение трех девушек, которые «должны стать священным ужином». Похищенных Кевин помещает в непонятную комнату без окон, которая заставлена цветами.

Только девушки тоже не так просты. То есть две-то – простые, а третья – Кэйси (Аня Тэйлор-Джой), совсем не так проста, как кажется.

Скорее всего, все выше сказанное тоже заинтриговало вас, как и трейлер, и это лишь подтверждает мастерство Шьямалана в деле нагнетания жути и интриги. Куда девается это мастерство, когда он начинает снимать фильм – это, пожалуй, главный вопрос, который остается после просмотра фильма «Сплит». Возможно, именно из-за этого Шьямалан и номинируется на «Золотую малину» значительно чаще, чем на «Оскар». Потому что никто так мастерски не убивает собственноручно созданную интригу.

Как вы уже догадались, сценарий не блещет резкими виражами и изысканными поворотами – все максимально прямолинейно, без каких либо отклонений. Предсказуемость, что понятно, дополнительных очков в таком жанре как триллер не приносит.

Более или менее спасают картину отдельные актерские работы. В первую очередь, конечно, Джеймс МакЭвой, которому надо было сыграть все те 23 личности, которые уживались в голове Кэвина. И надо сказать, справляется он со своей задачей максимально уверенно и изящно, особенно в те моменты, когда нужно было отыграть смену личин.

Игравшая главную жертву Аня Тэйлор-Джой выступила тоже очень выразительно. У нее получилась буквально таки демоническая девочка с «двойным дном». В общем, классическое кондовое противопоставление маньяка и жертвы. Все, что вы от этого ожидаете, то в итоге вы и получите.

Об остальных актерах, к сожалению, ничего подобного не скажешь, особенно про подружек Кейси. В какой-то момент начинаешь даже разделять желание маньяка побыстрее с ними жестоко расправиться – настолько плохо играют. Ощущение такое, что это были дочки продюсеров – других версии их появления в фильме нет.

К счастью, экранного времени на их долю пришлось не так много, и большая часть все же отдана противостоянию Кевина и Кейси, но даже их старания не в состоянии были исправить масштабные недоработки в сценарии – очень прямолинейном и столь же затянутом.

Операторская работа в «Сплите» – это готовый учебник про «штампам» из жанра «саспенс». Если вы видели хотя бы три фильма подобного плана, то велик риск уснуть где-то в середине фильма.

В общем, М. Найт Шьямалан в очередной раз пообещал нам «Шестое чувство», а снял «Девушку из воды». Обидно, но мы уже почти привыкли. 6 баллов из 10.