He’ll be back! Почему стоит посмотреть «Терминатор 2: Судный день» в 3D

То чувство, когда графика не испортила фильм, а, наоборот, улучшила его.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

История о киборге-убийце, прибывшем из будущего, дабы уничтожить лидера сопротивления в прошлом, продолжает оставаться культовой уже четверть века. Даже в наши дни гипотеза о скором наступлении Судного дня – дня, когда машины восстанут и начнут истреблять своих создателей – довольно актуальна. Именно поэтому режиссер первых двух "Терминаторов" Джеймс Кэмерон решил осовременить сиквел для нового поколения, еще не родившегося в те времена, когда роботы бегали по улицам и пытались убить семейство Конноров.

Возникает резонный вопрос: зачем это делать? Ведь у нас есть замечательный фильм, который не потерял своей актуальности и по сей день, выполненный на должном уровне и окупившийся еще во время своего проката. Была попытка в 1996 году сделать из фильма аттракцион в 3D – с теми же актерами и декорациями. Ну и есть еще какие-никакие, но продолжения истории. Только ли деньги всему голова? Давайте разберемся.

Прежде всего, и это уже было сказано, новая лента делалась для нового зрителя, который не знает, кто такой этот Терминатор. Шутка ли, прошло 33 года с момента выхода первой части! И ясное дело, в ногу надо идти со временем, ведь современного человека не затянешь в кино со взрывами и экшеном без соответствующей графики.

Эффект 3D, бесспорно, пошел этому фильму на пользу. Все взрывается, рушится, уничтожается так реалистично, будто мы сами оказались в центре событий. Если бы оригинальной ленты не существовало, у Кэмерона была бы отличная возможность начать свою киновселенную и поконкурировать с остальными. У нас ведь сегодня DC и Marvel в тренде, да?

Что касается всего остального, то кино осталось таким же, как и сейчас (разве что несколько сцен были вырезаны, но они не сильно повлияли на историю). Сюжет заставляет нас вспомнить о войне людей и машин, начавшейся 29 августа 1997 года, когда искусственный интеллект под названием Скайнет захватил ядерное оружие и уничтожил 3 миллиарда человек. Чтобы этого не произошло, предводитель сопротивления людей Джон Коннор решает перепрограммировать одного из терминаторов (роботов, покрытых человеческой тканью) и отправить его в прошлое. Ведь Скайнет понял, насколько сильны люди, имеющие лидера, а раз уничтожить его в настоящем не получается, лучше убить его в юном возрасте. И вот нас ожидает увлекательный боевик в нашем времени, поединок двух роботов, механического телохранителя Джона Коннора Т-800 и жидкого убийцы Т-1000.

У ленты имеется отменный посыл, который все еще актуален в наши дни – если продолжать создавать сознание, способное действовать независимо от человеческой воли, можно схлопотать кучу проблем на свою голову. Ну и небольшая философская составляющая – даже робота можно научить быть человеком.

Безусловно, если бы не актеры, картину вряд ли можно было бы назвать культовой. Арнольд Шварцнеггер навеки стал ассоциироваться у фанатов с терминатором, Линда Хэмильтон – с женщиной с мужскими яйцами, а взгляд Роберта Патрика – с ночным кошмаром. Дебютная роль 13-летнего Эдварда Ферлонга стала самой запоминающейся за всю его карьеру. Каждый из актеров выкладывался в полную силу, чтобы показать нам весь ужас войны роботов и людей. Герои стали более реалистичными благодаря улучшенной графике, и им искренне хочется сопереживать.

Триумфальное возвращение "Терминатора 2" в 3D должно быть с лихвой окуплено фанатами – как старыми, так и новыми. Этот великолепный фантастический боевик достоин того, чтобы его еще раз прокрутили в кинотеатрах.

9 баллов из 10.

P.S. Хочется верить, что когда-нибудь и первый "Терминатор" вернется на большие экраны. Да, пусть он был очень дешевым, поскольку у режиссера не было средств на создание чего-то масштабного, но посмотреть на Шварцнеггера в роли злого робота-убийцы было бы заманчиво. И вообще, еще столько старых фильмов можно показать юным зрителям!

"Терминатор 2: Судный день" в 3D в кино с 24 августа.

Благодарим кинокомпанию "Вольга" и кинотеатр "Синема Парк" за предоставленную возможность увидеть фильм раньше премьеры.

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