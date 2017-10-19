Модель из Екатеринбурга Полина Попова уехала представлять Россию на «Мисс мира»

Как написали организаторы "Мисс Россия", это начало совершенно новой и невероятно интересной главы в ее жизни.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
Модель из Екатеринбурга и победительница конкурса "Мисс Россия – 2017" Полина Попова сегодня, 20 октября, уехала в Китай представлять Россию на на конкурсе "Мисс мира". Информация об этом появилась на официальной страничке "Мисс Россия" в Instagram.
– До моего отъезда на конкурс "Мисс Мира" осталось совсем немного времени! И поэтому подготовка идет полным ходом, помимо тренировок и усердной работы, есть и моя самая любимая часть – а именно, шопинг!, – писала девушка несколько дней назад в своем Инстаграм.
Сама Полина написала в Инстаграм пост о последнем дне в России.
- Полина расскажет на конкурсе "Мисс мира" о байкальской нерпе в рамках своего благотворительного проекта, который будет связан с защитой озера Байкал.