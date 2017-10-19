Роль не дотянула до актера: рецензия на фильм «Геошторм»

Геошторм – это буря, способная одновременно сжечь, заморозить и затопить планету.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Среди 50-ти с лишним работ Дина Делвина есть как откровенно слабые картины, названия которых вы даже не вспомните, так и культовые типа фантастического фильма-катастрофы "День независимости" или детектива "Грабь награбленное". Вероятно, на этот раз режиссер решил объединить опыт работы в упомянутых жанрах и создать детектив-катастрофу "Геошторм".

Кадр из фильма. Это еще не геошторм, лишь его "водное" проявление

Начало сюжета хрестоматийное – закадровый голос 12-летней девочки рассказывает зрителю, что глобальное потепление свело природу с ума и вызвало ряд катаклизмов, грозящих погубить все население нашей планеты. И только один человек смог объединить всех и создать гигантскую сеть спутников, способных контролировать погоду. Конечно же, это отец-ученый (Джерард Батлер) той самой девочки, чей голос мы слышим в начале фильма.

Кадр из фильма. Систему спутников называли "Голландец": в честь Ганса Бринкера – мальчика, который, согласно легенде, спас Нидерланды от наводнения, заткнув пальцем дыру в плотине

А когда спутники начали хулиганить, в частности, сожгли московский Кремль и потопили Бурдж-Халифа, герой Батлера оказался единственным, кто способен решить глобальную проблему. И, разумеется, спутники разбушевались не случайно, а в результате вселенского заговора, ведь, напомним, перед нами детектив-катастрофа.

Вообще Джерард Батлер-ученый – это любопытно. Роли в "Законопослушном гражданине" и "300 спартанцах" не прошли бесследно, и ученый из Батлера вышел весьма брутальный. Того и гляди, закричит "Это Спарта!" и отправит недовольных в лучший мир.

Кадр из фильма. Какой же фильм-катастрофа без горящей Москвы?

Все-таки "Геошторм" – кино для любителей жанра. Сложной драматургии вы здесь не найдете. Соль картины в другом. Как фильмы про боевые искусства делаются ради того, чтобы показать красоту самих боев, не заморачиваясь на сюжете, так и в катастрофах вдохновение режиссера уходит на спецэффекты и атмосферу картины – когда красиво рухнувший самолет гораздо важнее того, что говорят герои.

Таким образом, на выходе получился чисто коммерческий фильм, легкий и зрелищный, под который можно расслабиться и похрустеть попкорном. Поставленный на конвейер сюжет не скажет вам ничего нового. И это нормально, потому что есть люди, которые и не ищут этого нового. Они, наоборот, ищут нечто похожее, как те, кто заказывает в ресторанах одни и те же, но уже проверенные блюда.