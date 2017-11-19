Уральский Дед Мороз отметил свой день рождения

Он рассказал корреспонденту НАШЕЙ о любимом лакомстве, своих оленях и о том, чем занимается весь год.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

В субботу, 18 ноября, Дед Мороз отметил свой День рождения. И журналист НАШЕЙ съездила к нему в гости – в его Уральскую резиденцию, которая открылась в этом году в заснеженном лесу за поселком Балтым. И хотя нам не удалось узнать, сколько же исполнилось дедушке (по правде говоря, он и сам этого точно не помнит), он с удовольствием рассказал, чем занимается весной и летом и об оленях, которые обитают в его резиденции.

Фото: Дед Мороз в своей резиденции со Снегурочкой и оленями, автор: Марина Подкорытова.

«Уважаю уральское мороженое»

– Дедушка, от всей редакции и читателей НАШЕЙ поздравляем вас с днем рождения! Как отметили?

– По старой доброй традиции в этот день меня в Уральской резиденции навестили воспитанники детского дома. Мы поболтали с ребятами, поиграли в снежки, я выслушал их пожелания и получил письма к Новому году, попили чаю с тортом. Хорошие ребята, добрые!

– А вы пьете горячий чай? Растаять не боитесь?

– Я ем всякое. И сладкое тоже нравится. Но больше всего я люблю снежки, обжаренные в метели и посыпанные вьюгой. А еще уважаю наше уральское мороженое!

Фото: Ребята из детского дома поздравляю Дедушку.

– А что, Дедушка, вы весь год делаете? Чем занимаетесь, когда на улице не зима?

– Хлопот у меня много, без дел не сижу! Весь год ухаживаю за оленями, тренирую их, а также готовлю подарки для хороших ребят. Наблюдаю, как они себя ведут и как учатся, делают ли добрые дела, помогают ли родителям. И накануне Нового года кладу в свой мешок подарок, который ребенок заслужил, чтобы потом отнести его по адресу. Бывает, дарю и особо отличившимся взрослым!

– А чем вам запомнился 2017-й? И каков прогноз на 2018 год: чего нам всем ожидать?

– В 2017 году было очень много снега! Глубокие сугробы, деревья и дома, запорошенные снегом – красотища-то какая! Надеюсь, что и в этом году моя давняя приятельница Зима не обидит нас и засыплет белым-бело все поля и леса. Я люблю, когда зимой холодно и много снега! Можно кататься на санях с упряжкой оленей, играть в снежки, разукрашивать окна узорами.

Фото: Дед Мороз отмечает день рождения вместе со Снегурочкой.

«Доеду до каждого»

– Наверное, уже пора писать вам письма? Как вам их можно отправить?

– Можно положить письмо под подушку или коврик. Можно убрать его в морозилку – и тогда я его обязательно получу! Еще существует традиция класть письма в сапожок или валенок, который на ночь вывешивается за окошко. Я все послания забираю и потом творю волшебство! Но лучший вариант: отправить письмо по почте – на местный адрес или в Великий Устюг. А можно приехать ко мне в гости в резиденцию и положить в волшебный почтовый ящик. А вообще я получаю письма от ребят целый год: как по обычной, так и по электронной почте, а также через мои многочисленные профили в соцсетях. Всеми известными способами ребята стараются рассказать мне о том, какие они хорошие, и, конечно, попросить подарок.

Фото: Ящик для писем Дедушке.

– Что же просят современные дети?

– Конечно, очень часто просят смартфоны, планшеты и другие гаджеты, особенно, кто постарше. Но и куклы, машинки, мир во всем мире, здоровье для себя и близких – это тоже очень частые желания детей.

– У вас тут, смотрю, целое стадо северных оленей! Расскажите, какие они? Как ухаживаете за ними? Есть ли у вас любимчики?

– Сейчас у меня живут 12 оленей, которых я очень люблю и ценю. Из них пятеро работают в упряжке. Уголь – вожак стада и вожак упряжки. Сегодня он потерял один рог, но я нисколько не расстроился: рогатых оленей у меня много. Уголь самый флегматичный, но самый усердный олень в упряжке. Беляк тоже работает вожаком упряжки. Этого красавчика любят все наши гости. У него уникальный окрас и веселый нрав. Луна – наша умница и красавица. Она начала работать в упряжке пристяжным в прошлом году, а в этом будем пробовать ее в роли вожака.

Фото: Олень потерял один рог, сбросил раньше срока.

Черныш – сын Луны, родившийся в этом году. Это олень с геном альбинизма, и к зиме он стал совсем белым, хотя и родился черным. К 6-месячному возрасту он уже размером с маму! Обычно в первый год оленей не ставят в упряжку, но Черныш уже дорос до «упряжечных стандартов» и в этом году будет работать третьим или четвертым ездовым оленем. Еще у нас есть Буран. Ему полтора года, и эта зима станет его первым ездовым сезоном. В ближайшие год-два он будет работать пристяжным, третьим в упряжке. Буран немного боится авторитета Угля, хотя очень старается рядом с признанным вожаком.

Фото: В упряжке Уголь.

– Вам не кажется, что олени – это что-то западное? У вас же, по идее, должна быть тройка лошадей: Декабрь, Январь и Февраль.

– На Земле сейчас проживает около 2 миллионов северных оленей, причем 1,5 из них – на территории России. Эти животные живут только на севере. А Россия – единственная страна, половина территории которой находится в этих суровых холодных условиях. Но наша Родина очень большая, и в разные уголки я добираюсь на разных видах транспорта: на лошадях, оленях, собаках, снегоходе, в машине, самолете, на корабле. Но знайте, я обязательно доеду до каждого ребенка!

Фото: После праздника, Дед Мороз со Снегурочкой умчались на санях с оленями.

Если хочется попросить подарок у Деда Мороза, вот адрес его главной резиденции: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Дом Деда Мороза.

Письма Деду Морозу лучше отправлять заранее, уже в ноябре месяце. Тогда ответное письмо и подарки от него придут без опозданий. Лучшим днем для прошения подарков почему-то считается 4 декабря – именно в этот день надо уже начинать готовиться к Новому Году.

Уральская резиденция Деда Мороза вместе с питомником оленей «Северное сияние» расположена в 25-ти километрах от поселка Балтым.

Фото: Новичок, уникальный белый олень, он еще молодой, всего полтора года, поэтому немноо боится людей.

Фото: В питомнике мама Луна с олененком.