Тест «Дух, дембель или уклонист: какой ты защитник Отечества»

Грядущему 23 февраля, всем мужчинам и их боевым подругам, посвящается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Почему праздник отмечается именно 23 февраля?

В конце января 1918 года Совет народных комиссаров Советской России издал Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. В феврале германское командование официально заявило: заканчивается перемирие между Россией и Германией и возобновляется состояние войны.

23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности», а также воззвание военного главнокомандующего Крыленко, которое заканчивалось словами: «Все к оружию. Все на защиту революции».

23 февраля началась массовая запись добровольцев в Красную Армию, на фронт отправились первые красноармейские отряды. После 23 февраля красные отряды начали оказывать сопротивление германским войскам.

Затем праздник был на несколько лет забыт и возобновлен в 1922 году.

В каких странах празднуют 23 февраля?

День защитника Отечества отмечается не только в России, но и в Киргизии (является нерабочим днем), в Беларуси и в Приднестровье. В Беларуси продолжает оставаться рабочим днем.

Выходные дни в феврале

Согласно производственному календарю, с 23 по 26 февраля в России будут официальные выходные. 24 февраля - перенесенный выходной с праздничного воскресенья 1 января. 25 и 26 февраля присоединяются к намеченным датам автоматически, так как выпадают на субботу и воскресенье.

При этом 22 февраля трудящиеся смогут уйти с работы на один час раньше - предпраздничный день.

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