Более 80 музеев, галерей и театров будут открыты всю ночь: в Екатеринбурге стартовала подготовка к «Ночи музеев»

Чем будут удивлять посетителей в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

«Ночь музеев в Екатеринбурге – 2017» традиционно пройдет в мае, в этом году старт акции запланирован в ночь с 20 на 21 мая. В этом году «Ночи музеев» на Урале исполнится 11 лет.

Мультикультурный проект «Ночь музеев»

Проект становится все популярнее. В этом году он объединит 80 учреждений города. На данный момент заявлены 73 площадки, а маленькие любителей музеев смогут выбрать, куда пойти, из 60 с лишним площадок. Как всегда, в акцию активно включаются музеи и галереи, выставочные пространства, кинотеатры.

Отличия «Ночи музеев-2017» от акций прошлых лет

Проект посвящен Году экологии в России и пройдет под девизом «Ночь музеев в ЭКОстиле». Субботняя программа откроется днем специальными мероприятиями для детей, основная программа стартует в 20.00 и продолжится до двух часов ночи. Планируется, что на пять площадок, по выбору гостя, будет «единый билет». А для удобства тех, кто проведет Ночь музеев дома, будут запущены виртуальные туры по музеям.

Традиционные участники «Ночи музеев»: Музей изобразительных искусств, Музей истории Екатеринбурга, Объединенный музей писателей Урала, Ельцин Центр, выставочной площадкой ретро-автомобилей и другими.

Ежегодно проект объединяет тысячи музеев в более чем пятидесяти странах мира.

Каждая из стран обыгрывает концепцию «Ночи музеев» в контексте собственных актуальных тенденций.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!