«Фалафель мне в рот»: стоит ли смотреть фильм «Кухня. Последняя битва»

Кино, после которого хочется красоты, романтики и поесть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

- Вы должны поехать на чемпионат мира среди поваров.

- А можно подумать?

- Если вы согласны, то можно.

Цитата из фильма

«Незатейливо и прекрасно».

Из отзыва еще двух зрителей в зале.

О чем надо упомянуть перед рассказом о сюжете и впечатлениях? Если вы не смотрели сиквелы-приквелы «Кухни», сериал с его шестью сезонами и вообще не склонны к теме кулинарии, то это не повод не идти на это кино. Сюжет будет понятен. Но настраиваться надо, как на поход в Музкомедию, где действо катится в духе «Хей! Хоп! Ла-Ла-Лей!» - забавно, позитивно, безумно и мелодично.

Диспозиция героев такая: есть очень крутой шеф-повар (актер Дмитрий Назаров) и его команда. Они работают на всяких суаре-шмуаре в Кремле. То есть это не когда пир на весь мир, с картошками и подносами истекающего соком мяса, а когда немного, изысканно и очень шикарно. Какой-нибудь омар под холодным паром в соусе из фуа-гра и трюфелей - для иностранных гостей Президента. Бравую команду поваров отправляют в Сочи, на чемпионат мира по кулинарному искусству. С ним же поедет внебрачный сынок шеф-повара (Кирилл Ковбас), крутой хакер в бегах. Хакер презирает и папу, и его лебедей в соусе, и всю эту суету вокруг кастрюль. Правда, среди кастрюль он разглядел красавицу-повариху Анну «со взрывным характером и русскими корнями» (Анфиса Черных). Вести трансляцию из Сочей будет Дмитрий Нагиев, играющий пародию на себя самого.

Чтобы зритель не застревал на какой-то одной мысли, сюжетных линий развивается сразу несколько: хакер кадрит повариху, а повариха брыкается. Они устраивают друг другу подлянки, как в фильме «Отпетые мошенники» - кто кого подставит смешнее.

Нагиева воруют кавказцы, чтобы он женился на их опороченной сестре. Тут вспоминается классическая «Кавказская пленница», но только с переменой ролей жениха и невесты.

Шеф-повар и его команда артистически что-то варят-жарят-запекают-хохмят-выпивают, и здесь вспоминаются фильмы Жоры Крыжовникова «Горько!» - такие же комедии положений.

За красоту в фильме отвечает летнее синее, с бликами солнечных зайчиков, море; современный, отстроенный к Олимпиаде, Сочи; актриса Анфиса Черных, засветившаяся в «Географе…» и с тех пор несколько располневшая; и много-много немыслимых блюд, на которые смотреть можно, как на королевскую семью - открыв рот и забывая дышать. Перед фильмом желательно поесть, потому что аппетит просыпается невероятный. А вот после фильма, забежав проглотить пиццу или бургер, вы их, конечно, съедите, но сперва взглянете с недоумением: настолько топорно и уныло они выглядят! Да и по вкусу - как подошва! А нашим улицам сильно не хватает синего моря на фоне.

В фильме грамотно рассчитано количество шуток на минуту экранного времени, наличие которых - хорошо, а то, что этот расчет чувствуется - плохо. Иной раз даже казалось, что после удачной реплики актер специально выдерживает паузу, чтобы подразумеваемый хохот в зале не перекрывал дальнейший диалог.

Зал в постпремьерный день был пустым. Так что фильм сенсацию не вызвал, хотя и не провалился. Его бы запустить чуть позже - перед самым отпускным сезоном. Чтобы сразу после выхода из кинотеатра рвануть не в пиццу, а к морю. Можно даже в Сочи. Оказывается, там не так уж и плохо. Но если отпуск пока только в проекте, то фильм станет хорошей профилактикой цветового и вкусового авитаминоза. А, ну и в конце все обнимутся и поженятся, конечно. Не отходя от кухни.

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