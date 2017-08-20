Бабушка-трансформер: рецензия на фильм «Бабушка легкого поведения»

Одна из миниатюр Александра Реввы вышла на большие экраны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Слышали о таком человеке – Александр А. Ревва? Он еще играл в КВН в составе команды "Утомленные солнцем". Помните, как он играл бабушку в "Камеди Клаб"? Что ж, встречайте его в главной роли в фильме "Бабушка легкого поведения" – кульминации всех его творческих ролей.

Таланта этому человеку не занимать. Начав с обычного человека с даром пародирования, он поднимался по карьерной лестнице быстрее, чем варятся пельмени в кастрюле. Неудивительно, что режиссер Марюс Вайсберг решил использовать его самый популярный среди фанатов образ для своей ленты.

Итак, в чем соль. Аферист Саша (Ревва) великолепно владеет искусством перевоплощения. Но однажды ему не повезло – ФСБ нагрянула в его квартиру и вежливо попросила отдать рюкзак с украденными деньгами. Счастливый случай сводит его с дядей, владеющим домом престарелых, где он вынужден скрываться в образе бабули. Попутно "Александра Павловна" делает из скромного обиталища пенсионеров молодежный клуб для тех, кому за 60, ну и влюбляется в Глюк’озу.

Чувствуете, как пахнет чем-то знакомым? Да, этот заезженный сюжет повторяется точь-в-точь, как во множестве картин с переодеванием – "В джазе только девушки", "Тутси", "Она – мужчина", "Здравствуйте, я ваша тетя"… Создатели, правда, добавили российский колорит, рассказав о том, как наши пенсионеры ненавидят мизерные пенсии и чиновников. Однако это не спасает положение. Чего еще ожидать от режиссера, снявшего "Гитлер капут"?

Стариков в картине очень жалко. Такое ощущение, будто их били кнутом, заставляя участвовать в этом маскараде. Чуть выделяется Евгений Герчаков, которому палец в рот не клади – дай почувствовать себя маленьким мальчиком. А вот за Владимира Толоконникова уже во второй раз стыдно. Хороший был актер, светлая ему память.

Что касается молодых актеров, то они просто никакие. Мама Коляна из "Реальных пацанов", Зоя Михайловна из "Универа", Филипп Киркоров, который ошибся дверью студии… Эти персонажи как бы нужны, но их присутствие не особо влияет на ход истории. Да и Глюкоза, по большому счету, здесь не раскрыта – просто любовное вожделение главного героя.

А как же юмор, спросите вы? Ну, если вы просто огромный фанат шуток ниже пояса, то этот фильм для вас. Действительно умного юмора здесь чертовски мало. Стоит сказать "спасибо" сценаристам за то, что не стали демонстрировать половые органы на большом экране.

Единственным положительным моментом ленты, как ни странно, стал Алесандр А. Ревва. Его персонаж проработан, за ним интересно наблюдать, практически все хорошие шутки сказаны его устами. Видно, что он кайфует от своей роли. Печально в этой истории то, что его окружение совсем не впечатляет.

Что мы имеем в итоге? Стандартная комедия с переодеванием, неинтересные персонажи, пара смешных шуток, куча рекламы и Ревва, который, наконец, нашел свое место в жизни. А самое обидное – кино-то окупится…

3 балла из 10.

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