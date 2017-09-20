Футболиста Кержакова напугала статуя Маугли в Екатеринбурге

Александр опубликовал фото устрашающей фигуры в соцсети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Александр Кержаков, недавно официально завершивший карьеру футболиста, опубликовал на своей странице в соцсети статуи Маугли, установленной в Екатеринбурге. Спортсмен сфотографировался с фигурой, которая, судя по отзыву Александра, его напугала.

Стоит отметить, что лицо у Маугли действительно имеет устрашающее выражение. Впрочем, его друг медведь Балу тоже имеет странный вид. Фигуры персонажей книги Редьярда Киплинга "Книга джунглей" стоят во дворе дома на улице Свердлова.

Александр Кержаков завершил карьеру в клубе "Зенит" в августе этого года. Александр – лучший бомбардир в истории "Зенита", провел за клуб 386 матчей.

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