Футболиста Кержакова напугала статуя Маугли в Екатеринбурге

Александр опубликовал фото устрашающей фигуры в соцсети.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017
Александр Кержаков, недавно официально завершивший карьеру футболиста, опубликовал на своей странице в соцсети статуи Маугли, установленной в Екатеринбурге. Спортсмен сфотографировался с фигурой, которая, судя по отзыву Александра, его напугала.
Стоит отметить, что лицо у Маугли действительно имеет устрашающее выражение. Впрочем, его друг медведь Балу тоже имеет странный вид. Фигуры персонажей книги Редьярда Киплинга "Книга джунглей" стоят во дворе дома на улице Свердлова.
- Александр Кержаков завершил карьеру в клубе "Зенит" в августе этого года. Александр – лучший бомбардир в истории "Зенита", провел за клуб 386 матчей.
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