Киану Ривз согласился на съемки в четвертой части «Матрицы»

Но только при одном условии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Исполнитель главной роли в трилогии «Матрица» Киану Ривз готов снять в 4-й части. Но он отметил, что вернется только при одном условии, написала 21 февраля Lenta.ru.
— Братья Вачовски должны принять участие. Они должны будут написать сценарий и снять это. И тогда мы посмотрим, какая будет история, да, это будет странно, но почему нет?, — заявил он в интервью порталу Yahoo Movies.
Актер добавил, что «люди умирают, а истории и герои в них — нет».
- «Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов братьев Вачовски. Ленты, выходившие с 1999 по 2003 год, рассказывают о борьбе выживших с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации.
- Киану Ривз также снялся в лентах «Адвокат дьявола», «Опасные связи», «На гребне волны», «Константин: Повелитель тьмы», «Мой личный штат Айдахо», «Джонни Мнемоник» и «Неоновый демон». Актер также принял участие в съемках картины «Сибирь».