Киану Ривз согласился на съемки в четвертой части «Матрицы»

Но только при одном условии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Исполнитель главной роли в трилогии «Матрица» Киану Ривз готов снять в 4-й части. Но он отметил, что вернется только при одном условии, написала 21 февраля Lenta.ru.

— Братья Вачовски должны принять участие. Они должны будут написать сценарий и снять это. И тогда мы посмотрим, какая будет история, да, это будет странно, но почему нет?, — заявил он в интервью порталу Yahoo Movies.

Актер добавил, что «люди умирают, а истории и герои в них — нет».