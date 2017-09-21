Джентльмены предпочитают ковбоев: рецензия на фильм «Kingsman: Золотое кольцо»

Фильм дает понять, что продолжение не всегда должно быть лучше оригинала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Что нужно для действительно отличного сиквела? Хорошие воспоминания об оригинале, возможность написания новой истории со старыми персонажами и человек, разбирающийся в том, что понравилось и не понравилось зрителям в первом фильме. И в нашем случае режиссер первого "Kingsman’а" Мэттью Вон – самый подходящий кандидат на эту роль.

Перед ним стояла непростая задача. Нужно было превзойти пародию на шпионские боевики, увеличив при этом количество шпионов и драк. Поэтому вместо одного "Kingsman’а: Золотое кольцо" у создателей получилось три "Kingsman’а: Секретная служба". Почему именно три? Давайте разбираться.

Прежде всего, количество персонажей увеличилось почти втрое. Вместе с главными героями предыдущей ленты – Экси (Тэрон Эджертон), Мерлином (Марк Стронг) и возвратившимся каким-то уж очень сказочным образом Гарри (Колин Ферт) – теперь выступают американские шпионы, разыгрывающие Дикий Запад в отдельно взятом городе. А их кодовые имена любому пьющему человеку будут как бальзам на душу.

Мало того, что протагонистов стало больше – пропорционально увеличилось и количество злодеев во главе с неподражаемой наркобаронессой Полли (Джулианна Мур). А значит, драки с использованием всевозможных подручных средств – чемоданов, зонтов и пистолетов – это лишь вопрос времени.

А еще в фильме есть неожиданный сюрприз в виде одного культового музыканта. И, похоже, ему понравилось участвовать в этом абсурде! Ведь как еще можно объяснить то, что он избивает охранников в костюме из перьев и отмачивает шутки про людей нетрадиционной ориентации.

Кстати, вместо одной кровавой сцены в церкви нам подарили целых три в такой же стилистике. Странное дело – хоть они и одинаковы, но все равно не заставят скучать.

Создатели умудрились сделать вторую часть пародией на пародию. Все клише, свойственные фильмам про Джеймса Бонда, были высмеяны – и снова эта цифра! – втройне. Больше абсурдности, больше бреда, больше пошлых шуток, наркотиков и секса! И самое главное – не буксовать, вести действие все дальше и дальше, пока ты не осознаешь, что сам становишься наркоманом, и фильм тебя не отпускает. Что, уже конец? Давайте сразу третью часть!

Но за всей этой "форсажностью" сценаристы добавили много умных мыслей, связанных с современными социальными проблемами. Герои говорят о подчас безумной политике властей, угрожающей уничтожить полмира, пропагандируют здоровый образ жизни и решают извечный вопрос – что на первом месте: любовь или работа? И в итоге, вместо того, чтобы сказать после сеанса: "Фу, как некультурно!", ты выходишь с ощущением: "Ребята, я в этом шарю". Ведь любая из проблем, обозначенных в картине, безусловно, задевает каждого из нас.

Этот фильм заставляет задуматься, что нужно зрителю – что-то абсолютно новое или троекратно сработанное в первый раз старое? Следуя из логики этой ленты, побеждает второй вариант. Всем любящим секретную службу Kingsman строго рекомендуется.

8 баллов из 10.

Благодарим за просмотр кинотеатр "Континент Синема".

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