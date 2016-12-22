В Екатеринбурге покажут средневековый Инстаграм: в Музее ИЗО открылась уникальная выставка гравюр

Новая экспозиция рассказывает о быте Европы XVII-XIX веков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Екатеринбургский музей изобразительных искусств приготовил новогодний сюрприз для своих посетителей. Из фондов музея была сформирована выставка европейской печатной графики XVII–XIX веков, посвященная бытовым и жанровым сценам.

В экспозицию вошли 28 произведений в разных графических техниках, представленных разными европейскими школами: французской, немецкой, английской, итальянской. Оттиски изображают такие повседневные сцены из жизни Европы, как уборка урожая, охота, танцы и игра на музыкальных инструментах, домашние семейные занятия и даже шумные гуляния.

Особый раздел выставки составили костюмные зарисовки XVIII–XIX веков, выполненные в путешествиях по Европе и России. Национальные костюмы Чувашии и Сибири XVIII века привлекли внимание французских художников, выполнивших несколько серий, посвященных костюмам разных народностей.

Центр экспозиции занимают работы на тему литературной классики – Ромео и Джульетта, Фауст и Маргарита – предстанут перед нами в иллюстрациях французских и итальянских авторов XIX века.

Данная выставка является уникальной по той причине, что фактически это первый раз, когда все эти работы выставлены вместе. Максимальный срок экспозиции произведений – три месяца, после чего минимум три года они должны находиться на «каникулах».