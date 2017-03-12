Самый яркий праздник красок Холи в Индии: известный фотограф из Екатеринбурга Станислав Белоглазов снял, как это было

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017
Сегодня, 13 марта, в Индии отмечают традиционный и самый яркий праздник – фестиваль красок Холи. В последние годы традиция устраивать аналогичное веселье добралась и до России с той лишь разницей, что у нас фестиваль Холи устраивают только в теплое время года и на строго отведенных площадках вроде стадионов. Несмотря на то, что у нас его начали проводить совсем недавно, традиция быстро прижилась и с каждым разом собирает все больше и больше желающих «покрасить» друг друга во все цвета радуги.
Два года назад известный екатеринбургский фотограф Станислав Белоглазов оказался прямо в эпицентре событий и снял фестиваль Холи в Индии. К слову, тогда его проводили 6 февраля.
Во время фестиваля Холи в Индии люди не собираются на каких-то строго оговоренных площадках, а растягиваются с красками в руках по всему городу. Там оказаться испачканным вы можете совершенно внезапно. Вдобавок, если вас хотя бы чуть-чуть испачкал один из весельчаков, другие, увидев, следы краски на вашей одежде, оторвутся по полной. Причем краска, которую используют в Индии, отстирывается очень плохо.
Фестиваль красок Холи в Индии
Фестиваль красок Холи в Екатеринбурге
А теперь, чтобы вы, скажем так, могли почувствовать разницу в масштабах (но не в эмоциях), публикуем фото с праздников Холи в Екатеринбурге, которые проходили в прошлые годы. Кстати, организаторы наших фестивалей Холи утверждают, будто используют специальную краску, которую можно легко вывести с одежды, тела и волос.
- Холи (известный также как Пхагвах) – это ежегодный индуистский праздник весны. Он длится два-три дня в феврале, либо марте. В индусском календаре Холи обычно выпадает на полнолуние. В первый день участники праздника разводят большой костер, чтобы сжечь чучело, символизирующее Холику. А на второй и третий день они устраивают шествия до наступления сумерек, осыпая друг друга и всех прохожих цветным порошком, а также поливая подкрашенной водой.