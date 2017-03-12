Самый яркий праздник красок Холи в Индии: известный фотограф из Екатеринбурга Станислав Белоглазов снял, как это было

НАША публикует фото, как этот праздник проходит в Индии и в Екатеринбурге, чтобы вы могли полюбоваться на яркие краски и сравнить масштабы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

Сегодня, 13 марта, в Индии отмечают традиционный и самый яркий праздник – фестиваль красок Холи. В последние годы традиция устраивать аналогичное веселье добралась и до России с той лишь разницей, что у нас фестиваль Холи устраивают только в теплое время года и на строго отведенных площадках вроде стадионов. Несмотря на то, что у нас его начали проводить совсем недавно, традиция быстро прижилась и с каждым разом собирает все больше и больше желающих «покрасить» друг друга во все цвета радуги.

Два года назад известный екатеринбургский фотограф Станислав Белоглазов оказался прямо в эпицентре событий и снял фестиваль Холи в Индии. К слову, тогда его проводили 6 февраля.

Во время фестиваля Холи в Индии люди не собираются на каких-то строго оговоренных площадках, а растягиваются с красками в руках по всему городу. Там оказаться испачканным вы можете совершенно внезапно. Вдобавок, если вас хотя бы чуть-чуть испачкал один из весельчаков, другие, увидев, следы краски на вашей одежде, оторвутся по полной. Причем краска, которую используют в Индии, отстирывается очень плохо.

Фестиваль красок Холи в Индии

Фестиваль красок Холи в Екатеринбурге

А теперь, чтобы вы, скажем так, могли почувствовать разницу в масштабах (но не в эмоциях), публикуем фото с праздников Холи в Екатеринбурге, которые проходили в прошлые годы. Кстати, организаторы наших фестивалей Холи утверждают, будто используют специальную краску, которую можно легко вывести с одежды, тела и волос.

Фото опубликовано Анна Шубина (@shubinaaa) Июн 28 2015 в 11:58 PDT

Фото опубликовано Дарья (@darya_ost_) Июн 28 2015 в 8:06 PDT

Фото опубликовано Елена Курицына (@elenna_k) Июн 28 2015 в 9:23 PDT

Фото опубликовано Елена Курицына (@elenna_k) Июн 29 2015 в 2:33 PDT

Фото опубликовано Елена Курицына (@elenna_k) Июн 28 2015 в 4:52 PDT