Чисто велосипедное дело: в Музее истории Екатеринбурга открывается выставка великов разных эпох

Организаторы придумали выставку необычного формата: конструктор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В четверг, 30 марта, в Екатеринбурге открывается уникальная выставка-конструктор, на которой горожане смогут увидеть велосипеды самых разных видов. Для посещения экспозиция станет доступной с 31 марта.

Самый демократичный вид транспорта - велосипед

Первая часть выставки наглядно расскажет о велосипедах, на которых ездили горожане до революции. Вторая - о том, какие «велики» выпускала советская промышленность. Третий блок посвящен нашему земляку - Б.Б. Купровскому. Он первый уралец, кто кто стал мастером спорта СССР по велосипедному спорту.

Выставка велосипедов в Музее истории Екатеринбурга

По словам организаторов, на выставке можно будет увидеть как настоящие велосипеды различных временных эпох, так и уникальные фотографии.

Официально первый велосипед появился в Екатеринбурге в 1868 году, его заказал на Верх-Исетском заводе сын главного лесничего уральских лесов – Юлий Раунер.

По другим сведениям, уже в 1840-е годы по улицам города на самодельном двухколесном велосипеде ездил один из цеховых Монетного двора.

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