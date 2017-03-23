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Премьера в екатеринбургском ТЮЗе: сказка на все времена - спектакль «Золушка»

Премьера в екатеринбургском ТЮЗе: сказка на все времена - спектакль «Золушка»
16+
Фото: Галина Исакова
Завтра, 24 марта, ТЮЗ покажет свою весеннюю премьеру по пьесе Евгения Шварца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Екатеринбургский театр юного зрителя в пятницу, 24 марта, в 11.00 и 14.30 представит премьеру спектакля «Золушка» по пьесе Евгения Шварца в постановке режиссера Дмитрия Касимова.

Премьера в ТЮЗе накануне юбилея

Новый спектакль в репертуаре детского театра появляется накануне важных театральных праздников, например, Международного дня театра. В этом году премьера приурочена еще и к историческому дню рождения ТЮЗа: 30 марта  театр отметит свое 87-летие.

«Золушку» не ставили более 30 лет

«Золушка» не шла на сцене учреждения культуры более 30 лет. Нынешний спектакль - шестая за историю театра сценическая версия известной сказки. Примечательно, что дети увидят не только привычных для этой сказки персонажей, но и героев других произведений Шарля Перро - Кота в сапогах, Красную Шапочку и других. В целом создатели спектакля бережно отнеслись к литературной основе произведения, не стали переносить действие в современность, но рассказали историю девочки-замарашки и ее чудесного превращения в принцессу языком современной пластики, музыки, использовали необычные музыкальные инструменты и даже спецэффекты. 

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Викулин, Олег Гетце, Владимир Сизов; артисты Дарья Большакова, Мария Викулина, Василиса Борок и другие. 

Спектакль покажут 24 и 25 марта (в 11.00 и 14.30), 26 марта (в 11.00), а также несколько спектаклей стоят в афише апреля. 

Галина Исакова, 23.03.2017, 19:15
Тэги: Дети, Семья, Афиша
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