«Особняки писателей хранят много тайн»: в Екатеринбурге пройдет пешеходная экскурсия по Литературному кварталу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
В субботу, 26 августа, Музей "Литературная жизнь Урала XIX века" проведет пешеходную экскурсию по Литературному кварталу.
Как говорят организаторы, экскурсия - авторская, она разработана с учетом пожеланий горожан и пройдет по всему Литературному кварталу, набережной и прилежащим улицам. Гости узнают об истории усадеб и особняков писателей, о тайнах и легендах любимых улиц в историческом центре города. Авторы взяди за основу материалы из Фондов музеев, документы, переданных родственниками писателей, писем и дневников – это своеобразная коллекция "сокровищ" Литературного квартала.
Во время экскурсии по Литературному кварталу можно пройти по старинным плитам каменной мостовой, увидеть фонари старого Екатеринбурга, полюбоваться городскими особняками литературных музеев, встретиться с современными поэтами и писателями.
Стоимость: взрослые – 300 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) - 200 рублей.
Музей "Литературная жизнь Урала XIX века": ул.Толмачева, 41, экскурсия 26 августа в 14.00, предварительная запись по тел. 371-22-81.
- Ранее НАША писала, что в августе в Объединенном музее писателей Урала начинает работу виртуальный проект "Каменные истории". "Наша Газета" узнала, как удалось совместить камни и виртуальные технологии, действительно ли камни "оживут".
- Напомним, Литературный квартал - уникальное явление в Екатеринбурге. Квартал является местом расположения филиалов Объединенного музея писателей Урала (музеи Д. Н. Мамина-Сибиряка, Ф. М. Решетникова, "Литературная жизнь Урала XIX века и литературная жизнь Урала XX века", музей кукол и детской книги "Страна чудес").
- На территории Литературногоквартала располагается Камерный театр, парк с летней эстрадой, выполненной в стиле начала ХХ века.
- Музей имеет собственное печатное издание - журнал "Литературный квартал", который является единственным периодическим печатным пространством литературных музеев России.
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