«Время собирать»: в Екатеринбурге откроется выставка необычной упаковки

Через этикетки можно даже обучить грамотности, считают организаторы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В пятницу, 25 августа, Музей этикетки представит выставку "Время собирать", сообщают организаторы.

На выставке показана российская история XIX – XXI столетий в брендах, товарных знаках, в этикетке и упаковке из собрания Музея этикетки типографии "Астра".

– Первые этикетки были напрямую связаны с грамотностью общества, в царской России они обучали грамоте и счету, как карамель "Азбучная", рассказывали о странах и народах, иллюстрировали литературные произведения, – прокомментировала НАШЕЙ официальный представитель выставки Ксения Поль.



Музей этикетки предлагает посетителям принять участие в проекте – выступить в роли со-участника создания коллекции настоящего. Каждый желающий может принести экспонат (этикетку, упаковку, предмет массового тиражного производства) для выставки, с комментарием о месте, значении этого предмета в большой или личной истории, о любимом вкусе детства или лучшей упаковке XXI века.

Приглашенный гость проекта – художница Евгения Акулова, живущая во Франции. Специально для выставки "Время собирать" Евгения создала четыре работы: это образы классического искусства через этикетки и упаковки. Например, представляя свою версию упаковки знакомого нам с детства шоколада "Аленка", она совмещает его с другим образом – Джокондой.

Выставка будет работать в рамках параллельной программы 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства с 25 августа по 20 октября.

Открытие выставки "Время собирать" 25 августа в 16.00, по адресу Шефская, 2г.

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