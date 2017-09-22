Слониха Дарья из Екатеринбурга – настоящая девочка: она сидит на диетах и делает педикюр

НАША узнала, как ей живется в городском зоопарке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017

Накануне, 22 сентября, во многих странах отметили один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов, который был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных. В честь этого НАША узнала, как же живется слонихе Даше в зоопарке Екатеринбурга.

В этом году 10 лет, как приехала на Урал

Слона в Екатеринбурге не было с 1989 года. До этого в зоопарке 25 лет жила слониха Макси, но она погибла.

Наша новая слониха родилась в Лаосе в 1981 году и в восьмимесячном возрасте переехала в театр "Уголок дедушки Дурова". Около 20 лет она выступала перед публикой, не раз выезжала на гастроли в Санкт-Петербург, Анапу, даже в Турцию. Но в 2001 году произошел случай, о котором не очень любят рассказывать в зоопарке. Слониха взбесилась во время представления и напала на дрессировщика Александра Терехова. В итоге он погиб, а также слониха покалечила и второго дрессировщика.

После трагического случая в цирке, Дашу посадили на цепь. И три года она сидела в маленьком помещении, даже остался след от кольца на задней ноге. Потом было принято решение перевезти ее в зоопарк Екатеринбурга. Специально для нее в 2007 году построили отдельное здание, с летним и зимним вольером.

Слоны считаются редкими животными, и в России в зоопарках живут всего 11 таких животных, а недавно в Москве родился 12-й слоненок.

Очень любит грызть ботву и иву

– Слона в зоопарке часто позволить себе не могут ни по вольерам, ни по питанию и уходу. Наша Даша съедает 35 килограммов фруктов, овощей, корма ежедневно. Правда, сотрудники иногда «перелюбливают» животных, в итоге мы посадили ее на диету, исключили весь хлеб, сахар, который был в качестве поощрения. Заменили его на крекер постный, тоже его очень любит, – рассказал заместитель руководителя по коллекции Екатеринбургского зоопарка Павел Грачев.

Также слониха очень уважает сезонные вещи: кабачки, арбузы, яблоки, морковь. Арбузы и дыни ей разрезают на куски. Но больше всего любит свекольную ботву.

– Веники ей заготавливаем, особенно на зиму. Березовых много, есть ива, осина, яблоня, вишня. Сено закупаем у поставщика – 15-20 кг в день. Его привозят рулонами по 300 кг, хватает надолго, – уточнил Павел.

В своем отдельном здании у Дарьи есть зимний и летний вольеры, а между ними тамбур. Именно там она пережидает, пока работники почистят ее "комнату", положат корм, сено, игрушки. Также в теплое время года в тамбуре Даша принимает душ.

У Дарьи – свои капризы

Вином слона не поят, как иногда говорят слухи, только фильтрованная вода, стоит система очистки.

– Даша сама пить не любит из хобота, любит, когда открывает рот и из шланга ей вливают. Есть в вольере поилка, сильно захочет пить – перестает капризничать. Вообще ухаживать за ней довольно сложно, если есть в день около 40 кг корма – столько же и выходит. На этом участке работает как минимум 2-3 человека. За годы проживания уже привыкла к смотрителям, слоны ничего не забывают, всегда приветствует, – рассказал Павел.

В теплую погоду Даша купается в летнем вольере на улице, поливая себя из хобота.

Характер у слоника капризный, особенно не любит нововведения. Из-за веса в последнее время у нее проблемы с ногами, их стали обрабатывать составом для подсушивания ногтей. А еще ей делают особый педикюр и маникюр специальной шлифовкой.

В вольере есть окошко, куда она ставит ногу, второй сотрудник ее отвлекает и поддерживает крекерами. При этом Даша не любит процедуры с задними ногами: ей приходится стоять спиной к окошку, а крекера тогда не достать! Иностранные эксперты сказали, что сверху слон должен напоминать силуэт крысы, круг, сходящийся на конус, сейчас Даша находится в нужной форме.

В игрушки Даша тоже иногда играет, их часто меняют, потому что приходят в негодность, да и нужно их разнообразить. Для слонихи это бочки, канистры, большой поплавок. Резиновые мячи она сразу давит и лопает, может, из-за своего циркового прошлого.

Очень любит весну и тепло

По слухам, из-за циркового прошлого Даша любит музыку, аплодимсменты, внимание толпы.

– Мы проводили эксперименты, приходил детский хор, пел ей, она, конечно, поднимает голову, идет, на аплодисменты тоже, но закрепленного поведения нет. Спит лежа, мало кто видел как, в правом углу вольера, лежа на правой щеке. При этом храпит довольно громко. Свет у нее выключается в 10, часам к 11 засыпает, утром встает около 6 утра. Распорядок дня от времени года не зависит, – рассказал замдиректора зоопарка.

Самый эмоциональный момент у Даши, самый любимый, когда она радуется приходу весны, когда ее впервые выпускают на улицу в летний вольер, поднимает хобот, хлопает ушами, видно, что довольная, бегает, трубит.

Вес Даши сейчас около 3 тонн, для такого возраста это нормально для индийского слона, самцы обычно весят в районе 5 тонн.

Как уточнил Павел, разводить в зоопарке слонов не планируют. Для этого нужно несколько слоновников больших площадей, у нас в городе пока нет такой возможности.