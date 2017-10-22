«Хочу поразить всех!»: участница «Мисс Офис» из Екатеринбурга рассказала, как готовится к финалу конкурса

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017
– Давно хотела принять участие в каком-нибудь конкурсе, но сначала были другие цели, а потом поняла, что «выросла» и конкурсы красоты мне уже не по статусу. В «Мисс Офис» меня позвала директор конкурса «Миссис Екатеринбург» Марина Степура, с которой мы давно знакомы по работе. Она решила, что такая успешная деловая девушк, как я обязательно должна представить свой офис. Были, конечно, сомнения, особенно перед кастингом. Очень волновалась, – призналась Татьяна в интервью НАШЕЙ.
Обаятельна и привлекательна даже на работе
– На предфинальное голосование попали 94 девочки из офисов России и стран СНГ. Наши фотографии выложили на сайте конкурса, где в течение 3,5 недель проходило онлайн-голосование. Меня активно поддерживали друзья, подруги, коллеги. Все были рады, что участвую, начальник и коллеги сказали, что это очень престижно, ведь я представляю не только себя, но и компанию, – рассказала Татьяна.
– Подготовку начала примерно за три недели. Очень боялась творческого номера. В итоге рисовала на нем картину с офисной девушкой с эмблемы конкурса. Рисовала прозрачным клеем, а потом посыпала блестками. Очень празднично получилось!
– Для нее важны смекалка, ответственность, способность быстро реагировать и принимать решения, и приятная внешность, конечно. Она должна быть организованной, энергичной и уверенной в себе. И чтобы с чувством юмора все в порядке было, ведь в плотном рабочем графике без позитива сложно остаться довольным жизнью человеком. Участвуя в конкурсе, я как раз хочу показать, что современная девушка, работая в офисе и успешно выполняя обязанности руководителя, может при этом оставаться обаятельной, женственной и душевной.
– Вообще проще в мужском, конечно, хотя работала в разных. Сейчас у нас в отделе маркетинга три парня и одна девушка, мне нравится.
Работа не должна помешать настоящим чувствам
– Вообще отношусь больше негативно, но считаю, если серьезные чувства – тогда неважно, коллеги вы или нет. Главное, чтобы это не мешало работе. Конечно, как с любой привлекательной девушкой, со мной флиртуют, кокетничают, но на работе я работаю.
– Всех пригласили в столицу 20 ноября для подготовки к финалу. На работе меня на это время отправляют в командировку, так что готовлюсь к конкурсу, а параллельно – к крупной выставке по здравоохранению. Поддерживать поедут родители, которые, конечно, рады за меня больше всех, друзья и коллеги, которые вместе со мной будут участвовать в выставке. Пока думаю, что придумать для творческого номера. Хочется самого необычного, чтобы поразить всех.
– Стараюсь вести активный образ жизни. Поэтому посещаю множество мероприятий. Просто не могу усидеть на месте! Все хочется успеть, узнать новое, внести свой вклад. Именно поэтому выбрала для себя такую профессию, ведь на работу нужно идти с удовольствием. И отношусь к тому, что делаю, всегда с легкостью и позитивом. Считаю, что именно это помогает добиваться своих целей.
- Финальное шоу «Мисс Офис-2017» пройдет в Москве 1 декабря. Организаторы сообщили, что последний этап будет похож на классический конкурс красоты: выходы в купальниках, вопросы на образованность, грамотность, в том числе из профессиональных сфер, творческий номер. Конкурсантки будут соревноваться в танцах, пении, стендапе. Последним пройдет дефиле в вечерних платьях. В этом году темой шоу стали «Мода и дизайн» стали темой шоу в этом году.
- Параметры Татьяны: рост 170, вес 55кг, объемы 90*65*95.