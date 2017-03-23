«Екатеринбург долгое время был непроговоренным городом»: активист Дмитрий Москвин расскажет городские мифы и легенды

Завтра можно посетить необычную выставку-путеводитель по знаковым архитектурным точкам города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Для тех, кто любит свой город и хочет узнать больше интересных фактов из его истории, в МЕГЕ продолжается бесплатные проект-лекции «Екатеринбург в миниатюре». Встречи ориентированы на самый широкий круг слушателей.

Дмитрий Москвин - не просто городской активист, он кандидат политических наук

Детская программа будет посвящена истории городского транспорта, в 16 часов состоится лекция кандидата политических наук, куратора проекта «Коды города» и разработчика авторских прогулок Дмитрия Москвина. Он ответит, почему Екатеринбург стал местом, куда стремятся самые амбициозные люди, а многие фантастические идеи воплощались здесь в реальность.

Городские мифы и легенды Екатеринбурга

- Я считаю, что о городе с горожанами надо говорить много и часто. Екатеринбург долгое время был непроговоренным городом с незначительным числом мифов и захватывающих историй. Пришло время менять. Меняю, - так прокомментировал Дмитрий свое участие в проекте.

«Екатеринбург в миниатюре» – выставка-путеводитель по 10 макетам известных зданий Екатеринбурга, выполненных в масштабе 1:10. Выставка подготовлена совместно с Музеем истории Екатеринбурга.