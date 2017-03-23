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Кай Метов: «90-ые – это когда твой дом горит, а все вокруг танцуют»

Кай Метов: «90-ые – это когда твой дом горит, а все вокруг танцуют»
16+
Фото: Мария Заостровных
Звезда 90-ых в эксклюзивном интервью НАШЕЙ рассказал о том, чем занимается сейчас, почему его не зовут в современные ток-шоу, и поделился своими мыслями об участии Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Кай, в свое время вы внезапно исчезли с широких телеэкранов. Чем занимались последние несколько лет?

- Что значит исчез? Никуда я не исчез. Полгода назад мы выступали с «сольником» у вас в городе, был полный зал, кстати. Если говорить про Екатеринбург, то ваш город мы точно не обижаем своим вниманием. У меня здесь много друзей. Кроме концертной деятельности я занимаюсь бизнесом. Так что дел хватает. 

И все же телепродюсеры вас нечасто зовут в гости. Почему?

- Хорошо, что это не влияет на мою концертную деятельность (смеется). Если говорить серьезно, то я всегда был немного неформатным исполнителем. Так всегда бывает, когда сам добиваешься чего-то в жизни. А не зовут… ну наверное потому что я не умею ругаться, перебивать, выяснять отношения прилюдно и вести бестолковые дискуссии.

То есть вас устраивает положение вещей?

- Конечно нет! Мне хотелось бы больше эфиров, что тут говорить. Но я принимаю это как данность.

Вы сказали, что кроме музыки у вас есть еще и бизнес. Что для вас важнее на данный момент, музыка или бизнес?

- Для меня всегда важнее было творчество.  Если мы говорим о бизнесе, то я никогда не занимался им только для зарабатывания денег. Мне всегда было важно вложить туда что-то от себя.

Вы принимаете участие в концерте, который называется «Дискотека 90-ых». Подобные мероприятия собирают полные залы по всей стране. В чем по-вашему секрет успеха этой музыки?

- Я не ассоциирую себя с музыкой 90-ых. Что касается этого проекта, то, поддержать его попросил Рома Жуков. А так, мне это интересно еще и потому что все бегают, суетятся, много народу.  У меня на сольниках такого нет. Все проходит более спокойно. 

То есть вы никакой ностальгии по 90-ым не испытывайте?

- В каждом времени есть что-то что тебя чему-то научило.  В 90-ые я стал популярным, прошел школу выживания, написал вещи, которые отражали суть той эпохи. Для меня 90 –это когда ты стоишь, твой дом горит, а все вокруг танцуют, и говорят, что это хорошо. В общем спасибо 90-ым за то, что они были, но лучше бы их не было. 

Кай, давайте поговорим про настоящее.  Скоро Евровидение. В этом году от России едет Юлия Самойлова. Насколько я знаю, вы с ней знакомы?

- Да, я был в жюри одного из конкурсов, для людей с ограниченными возможностями, в котором она принимала участие.  Еще тогда я обратил внимание как она себя держит и как поет. Что касается ее участия в этом конкурсе, то тут у меня двойственное отношение. С одной стороны, при сегодняшнем положении дел, когда этот конкурс, по крайней мере по отношении к моей стране, вышел за какую-то творческую составляющую, я бы вообще предложил его проигнорировать. С другой - если мы говорим о нем, как о конкурсе, именно песни, а не танцев и шоу, то тут все каноны соблюдены. И вообще, почему мы великая страна, должны поддаваться на уловки тех, кто слабее, тех кто пытается нас продавить? Во мне борются две этих точки зрения. 

Этот выбор сравнивают с недавним скандалом на Первом канале после выступления Евгения Смирнова

- Это вообще страшная глупость. Если мы говорим о людях с ограниченными возможностями, то нельзя со своими мерками внедряться в систему ценностей, которую выстроил себе такой человек и топтаться там как слон в посудной лавке. Но, если все –таки вернуться к разговору о Юлии, то скидку на инвалидность я бы делать не стал, потому что она едет туда как стопроцентный боец.  Если она решилась на это, то молодец, это ее выбор. 

Фотоальбом:

Мария Заостровных, 24.03.2017, 08:07
Тэги: Шоу-бизнес, Знаменитости, Интервью
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