«Ми-ми-ми года»: Рецензия на мультфильм «Босс-молокосос»

Фильмы про младенцев обречены на успех, потому что никто не сможет устоять перед пятью килограммами чистого очарования, даже если они одеты в деловой костюм.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Именно поэтому в экранном триумфе мультфильма «Босс-молокосос» сомнений изначально не было. Но на деле все вышло немного иначе.

Проблема стара как мир – отношения старших детей в семье с младшими. Любой, у кого есть в семье младшие дети, знает что это – враз лишиться родительского внимания, которое целиком переключается на нового члена.

Вот именно в такой ситуации и оказался семилетний паренек Тим. Парень счастливо жил с мамой и папой, пока однажды в доме не появился малыш. Новорожденный приносит с собой ожидаемый хаос, забирает себе все родительское внимание и любовь. Но Тима не проведешь, и он быстро выводит молокососа на чистую воду – на самом деле он умеет говорить голосом взрослого (в российском прокате это голос Федора Бондарчука), быстро соображает, сорит деньгами и даже пьет капучино.

А вскоре младший брат открывает Тиму главную цель своего появления. На самом деле он прибыл как представитель большой детской корпорации, которая занимается производством детей. Дела у корпорации идут неважно, и все это из-за песиков. Потому что все любят милых песиков! А вот детей любят все меньше. И если дела пойдут так и дальше, то скоро все откажутся заводить детей и будут заводить только собак, а BabyCorp обанкротится!

Поэтому задача босса-молокососа проникнуть в конкурирующую организацию, выявить их планы и провести диверсию. И тогда он получит повышение, офис с высоким детским стульчиком и золотой унитаз (серьезно).

Проблема в сценарии ровно одна: с самого начала нам указывают на то, что у Тима очень богатое воображение. То он сражается с пиратами, то притворяется охотником на динозавров. И поэтому возникает логичный вопрос: все происходит по-настоящему, или у него в голове, которая слегка «перегрелась на солнышке»?

А еще сюжет местами очень страдает от недостатка логики. Причем как со стороны детей, так и со стороны взрослых героев.

Кроме того, не совсем понятно, для какой аудитории снимали мультфильм. Детям в зале было откровенно скучно от шуток про офисный планктон и совещания (шутки, кстати, местами были очень удачными), а немногочисленным взрослым было не особенно интересно наблюдать за всем остальным. Пожалуй, мультфильм будет интересно только тем, кто помнит, как у них появились братик или сестренка.

Мораль в фильме есть, и она-то как раз рассчитана на маленьких детей: мол, семья – это главное, и любви на всех хватит.

Анимация не подвела. За это отвечали создатели «Мадагаскара», так что все сделано достаточно качественно, хоть и без особенных изысков. В конце концов, даже в жизни все грудные младенцы выглядят одинаково – чего уж к мультфильмам придираться.

Шутки, как уже было сказано выше, но большинству детей они были непонятны, но в картине достаточно и простых гэгов и прочего «трах-ба-баха», который у детей заходил на «ура».

А вот музыки было почти не заметно, хотя за саундтрек отвечал лично Ханц Циммер.

А еще хочется отметить очень удачную работу Федора Бондарчука – мало что удавалось у него настолько блестяще, как озвучивание трехмесячного младенца.

Несмотря на блестящую рекламную кампанию и интригующую историю, у создателей «Босса-молокососа» получился довольно блеклый продукт, подходящий для одноразового ознакомления. Хотя он и способен вызвать некоторое сочувствие у старших детей и молодых родителей.

5 баллов из 10.

Благодарим за просмотр кинотеатр «Пассаж-Синема»